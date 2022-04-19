Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду пропустит игру с Ливерпулем из-за смерти новорожденного сына
В семье футболиста произошло горе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит матч против "Ливерпуля" из-за недавней смерти новорожденного сына, сообщает пресс-служба клуба.
"Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжёлое время. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Роналду не сыграет в матче с "Ливерпулем" на "Энфилде".
Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье", - говорится в сообщении английского клуба.
Напомним, поединок 30-тура АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 19 апреля. Начало - в 22:00.
Популярное сейчас
- Россияне объявили о начале штурма Азовстали
- ВСУ уничтожили 75% российской бригады, созданной на основе крымских предателей
- Россияне развернули системы ПВО возле Харькова и пытаются наступать на востоке - Генштаб
- В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 00:35 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.04.2022
- 14:44 Прогнозы на футбол Охота на канареек. Манчестер Юнайтед – Норвич. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 16.04.22
- 00:16 Зарубежные МЮ не будет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка-фаната Эвертона