  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду пропустит игру с Ливерпулем из-за смерти новорожденного сына
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду пропустит игру с Ливерпулем из-за смерти новорожденного сына

Англия
(1 голосов)

В семье футболиста произошло горе

Роналду пропустит игру с Ливерпулем из-за смерти новорожденного сына

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит матч против "Ливерпуля" из-за недавней смерти новорожденного сына, сообщает пресс-служба клуба.

"Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжёлое время. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Роналду не сыграет в матче с "Ливерпулем" на "Энфилде".

Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье", - говорится в сообщении английского клуба.

Напомним, поединок 30-тура АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 19 апреля. Начало - в 22:00.

Читайте такжеЛиверпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.04.2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...