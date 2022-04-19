Роналду пропустит игру с Ливерпулем из-за смерти новорожденного сына

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит матч против "Ливерпуля" из-за недавней смерти новорожденного сына, сообщает пресс-служба клуба.

"Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжёлое время. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Роналду не сыграет в матче с "Ливерпулем" на "Энфилде".

Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье", - говорится в сообщении английского клуба.