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Холанд согласился перейти в Манчестер Сити
За горожан играл отец Эрлинга
Фото: twitter.com/BVB
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал добро на переход в "Манчестер Сити", сообщает The Athletic. Представители 21-летнего норвежца согласовали с "горожанами" первоначальные личные условия.
Сообщается, что "Манчестер Сити" выиграл гонку за Эрлинга Холанда – футболист дало добро на переход. Осталось завершить трансфер на уровне клубов.
Тем не менее, представители "Сити" отказываются комментировать интерес к Эрлингу. Когда во вторник Гвардиолу спросили о переходе Холанда, менеджер ответил: "Нет ответа на ваш вопрос".
Сам Эрлинг родом из Лидса, а его отец, Альф-Инге Холанд выступал за "Лидс", "Ноттингем Форест", а также "Манчестер Сити".
В этом сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 25 голов и отдал 8 голевых передач.
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