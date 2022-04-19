Холанд согласился перейти в Манчестер Сити

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал добро на переход в "Манчестер Сити", сообщает The Athletic. Представители 21-летнего норвежца согласовали с "горожанами" первоначальные личные условия.

Сообщается, что "Манчестер Сити" выиграл гонку за Эрлинга Холанда – футболист дало добро на переход. Осталось завершить трансфер на уровне клубов.

Тем не менее, представители "Сити" отказываются комментировать интерес к Эрлингу. Когда во вторник Гвардиолу спросили о переходе Холанда, менеджер ответил: "Нет ответа на ваш вопрос".

Сам Эрлинг родом из Лидса, а его отец, Альф-Инге Холанд выступал за "Лидс", "Ноттингем Форест", а также "Манчестер Сити".

В этом сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 25 голов и отдал 8 голевых передач.