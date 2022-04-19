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АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0. Это не спорт
МЮ без сопротивления проиграл Ливерпулю
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" против "Манчестер Юнайтед" некогда было главным противостоянием английского футбола. Ныне команды находятся в разных весовых категориях. В первом круге МЮ в безобразном стиле проиграл "Ливерпулю" 0:5. Это был позор. Сегодня не было и этих эмоций. Равнодушие, обреченность - игроки "Манчестер Юнайтед" просто занимали пустоту.
Фред, Мактомини, Шоу, Варан, Кавани и Роналду по разным причинам не могли принять участие в этом матче. У "Ливерпуля" все были в порядке - команда Клоппа выиграла 11 из 12 последних матчей чемпионата, претендует на победу в АПЛ, Кубке Англии, Лиге чемпионов и радует своих болельщиков прекрасным футболом. Единственным поводом для беспокойства была только суха серия Салаха (без голов с игры в последние два месяца).
Сила соперника и неуверенность в своей способности противостоять ей вынудила Ральфа Рангника выбрать очень осторожную тактику - в основе вышли пять защитников, в том числе и Фил Джонс. В центре поля действовали Матич и Погба. Оба покинут клуб летом. В атаке Фернандеш, Рэшфорд и Эланга. Можно ли было что-то слепить из этого состава? Юргену Клоппу было очень интересно, и на предматчевой разминке он не мог отвести взгляд от "Манчестер Юнайтед".
???? Jurgen Klopp has his eyes fixed on the Manchester United players warming up pic.twitter.com/co5RPSy1kL— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2022
Все произошло очень быстро. Даже играя в пять защитников "Юнайтед" невообразимым образом открылся на пятой минуте, Мане отдал прекрасный пас вразрез, на фланге были и Салах, и Трент, прострелил первый, Диас замкнул в одно касание.
В студии Sky Sports перед стартом игры легенда МЮ Рой Кин говорил, что вечер для "Юнайтед" будет очень длинным, если "Ливерпуль" быстро забьет первый гол. И действительно, никаких сомнений в том, что "Ливерпуль" победит после гола Диаса не было. Это была всего лишь пятая минута.
Второй гол не заставил себя ждать. Матип на Мане, сенегалец выполнил феноменальное движение и дал точный пас на Салаха. Все было выполнено тонко и красиво - 2:0.
"Ливерпуль" мог разрывать "Юнайтед" - гости не собиралась мешать "красным", играли просто ужасно, без духа, без сердца, без желания. Ни одного удара за 45 минут, меньше 30% владения, Тьяго, Хендерсон, Фабиньо, Александер-Арнольд, Диас и Салах сделали каждый больше обостряющих передач, чем все игроки "Юнайтед" вместе взятые. Да, у МЮ летом будет новый тренер и серьезная встряска состава, но такая безвольная игра от суперзвезд-профессионалов, зарабатывающих миллионы - это просто непозволительно.
Thiago Alcantara. Phenomenal ???????? pic.twitter.com/UFm5CtBz14— Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022
После перерыва у некоторых игроков "Юнайтед" все же немного взыграла совесть, гости постарались провести какаие-то атаки - безрезультативно. Позволив МЮ немного повладеть мячом, "Ливерпуль" забил третий гол едва ли в не первой контратаке. Робертсон сыграл на перехвате, дал вперед на Диаса, передача под удар Мане - 3:0.
Трех голов было мало. Едва вышедший на поле Аннибаль Меджбри потерял на ровном месте мяч, Жота выкатил мяч под удар Салаху, защитники МЮ разошлись по сторонам - 4:0. Стыд, позор, посмешище. Все слова кажутся неадекватными. "Юнайтед" просто не похож на профессиональную команду.
5 - Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score 5 goals against Manchester United in a single season. Alive. pic.twitter.com/UfHPTbxaal— OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2022
"Ливерпуль" вновь выходит на первое место и дожидается матча "Манчестер Сити" с "Брайтоном" завтра. Команда Клоппа просто великолепна. Нынешний МЮ не заслуживает даже недовльной гримасы Фергюсона. 48 пропущенных голов, девятое поражение в чемпионате, призрачные шансы на топ-4.
Чемпионат Англии, 30-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 4:0
Голы: Диас 5, Салах 22, Мане 68, Салах 85
"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо (Милнер 86), Тьяго (Кейта 80) - Салах, Мане, Диас (Жота 70)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Джонс (Санчо 46) - Уан-Биссака, Матич, Погба (Лингард 10), Далот - Фернандеш, Рэшфорд, Эланга (Меджбри 84)
Предупреждения: Кейта 86 - Меджбри 88, Фернандеш 89
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