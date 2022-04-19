Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус интересуется выигравшим для Аргентины Копа Америка вратарем
Пора на повышение
Фото: twitter.com/AVFCOfficial
Вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заинтересовал "Ювентус", сообщает TYC Sports. В услугах голкипера заинтересован лично Массимилиано Аллегри.
Мартинес в сентябре 2020 года перешел из "Арсенала", где был сменщиком, в "Астон Виллу" более чем за 20 миллионов евро.
Выступая в Бирмингеме он стал основным голкипером сборной Аргентины и принес сборной долгожданную победу на Копа Америка, отбив решающие удары в двух сериях послематчевых пенальти в плей-офф.
Его контракт рассчитан до лета 2027-го.
В этом сезоне Мартинес провел 31 матч за "Астон Виллу", 9 из которых "насухо".
Популярное сейчас
- Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник
- "А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь
- Тренер Аталанты рассказал о травме Руслана Малиновского
- В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф