Ювентус интересуется выигравшим для Аргентины Копа Америка вратарем

Вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заинтересовал "Ювентус", сообщает TYC Sports. В услугах голкипера заинтересован лично Массимилиано Аллегри.

Мартинес в сентябре 2020 года перешел из "Арсенала", где был сменщиком, в "Астон Виллу" более чем за 20 миллионов евро.

Выступая в Бирмингеме он стал основным голкипером сборной Аргентины и принес сборной долгожданную победу на Копа Америка, отбив решающие удары в двух сериях послематчевых пенальти в плей-офф.

Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

В этом сезоне Мартинес провел 31 матч за "Астон Виллу", 9 из которых "насухо".