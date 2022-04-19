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Ювентус интересуется выигравшим для Аргентины Копа Америка вратарем

Англия
(1 голосов)

Пора на повышение

Ювентус интересуется выигравшим для Аргентины Копа Америка вратарем

Фото: twitter.com/AVFCOfficial

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Вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заинтересовал "Ювентус", сообщает TYC Sports. В услугах голкипера заинтересован лично Массимилиано Аллегри.

Мартинес в сентябре 2020 года перешел из "Арсенала", где был сменщиком, в "Астон Виллу" более чем за 20 миллионов евро.

Выступая в Бирмингеме он стал основным голкипером сборной Аргентины и принес сборной долгожданную победу на Копа Америка, отбив решающие удары в двух сериях послематчевых пенальти в плей-офф.

Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

В этом сезоне Мартинес провел 31 матч за "Астон Виллу", 9 из которых "насухо".

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В статье: Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
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Источник:
tycsports.com

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