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Весь Энфилд хлопал в память о сыне Криштиану

Англия
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Ужасная трагедия португальца

Весь Энфилд хлопал в память о сыне Криштиану

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Болельщики на стадионе Энфилд во время матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (4:0) на 7 минуте встречи встали, чтобы похлопать в память об умершем сыне Криштиану Роналду.

Команды также вышли на поле в черных повязках.

О смерти сына Криштиану со своей женой Джорджиной сообщили на страницах в Инстаграм.

Сам Криштиану не принимал участия во встрече из-за трагедии.

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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