Весь Энфилд хлопал в память о сыне Криштиану

Болельщики на стадионе Энфилд во время матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (4:0) на 7 минуте встречи встали, чтобы похлопать в память об умершем сыне Криштиану Роналду.

Команды также вышли на поле в черных повязках.

О смерти сына Криштиану со своей женой Джорджиной сообщили на страницах в Инстаграм.

Сам Криштиану не принимал участия во встрече из-за трагедии.