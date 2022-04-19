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Весь Энфилд хлопал в память о сыне Криштиану
Ужасная трагедия португальца
Фото: twitter.com/ManUtd
Болельщики на стадионе Энфилд во время матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (4:0) на 7 минуте встречи встали, чтобы похлопать в память об умершем сыне Криштиану Роналду.
Команды также вышли на поле в черных повязках.
О смерти сына Криштиану со своей женой Джорджиной сообщили на страницах в Инстаграм.
Сам Криштиану не принимал участия во встрече из-за трагедии.
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