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Фулхэм вернулся в АПЛ
Хватило сезона в чемпионшипе
Фото: twitter.com/TonyKhan
"Фулхэм" выиграл дома у "Престона" (3:0) и вышел в АПЛ за 4 тура до конца чемпионата. "Дачники" оторвались от второго "Борнмута" на 9 очков (у "Вишен" матч в запасе).
This is Fulham. ????#FFC pic.twitter.com/nc1Pnl4MWo— Fulham Football Club: Promoted (@FulhamFC) April 19, 2022
"Фулхэм" вылетел в чемпионшип по итогам прошлого сезона.
Сейчас команда идет на первом месте с 86 очками после 42 туров. Подопечные Марку Силвы забили 98 голов.
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