Фулхэм вернулся в АПЛ

"Фулхэм" выиграл дома у "Престона" (3:0) и вышел в АПЛ за 4 тура до конца чемпионата. "Дачники" оторвались от второго "Борнмута" на 9 очков (у "Вишен" матч в запасе).

"Фулхэм" вылетел в чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Сейчас команда идет на первом месте с 86 очками после 42 туров. Подопечные Марку Силвы забили 98 голов.