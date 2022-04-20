  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм вернулся в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм вернулся в АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Хватило сезона в чемпионшипе

Фулхэм вернулся в АПЛ

Фото: twitter.com/TonyKhan

Новина українською

"Фулхэм" выиграл дома у "Престона" (3:0) и вышел в АПЛ за 4 тура до конца чемпионата. "Дачники" оторвались от второго "Борнмута" на 9 очков (у "Вишен" матч в запасе).

"Фулхэм" вылетел в чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Сейчас команда идет на первом месте с 86 очками после 42 туров. Подопечные Марку Силвы забили 98 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионшип Фулхэм (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...