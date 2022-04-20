Клопп - о разгроме Манчестер Юнайтед: Топ-футбол, было приятно смотреть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед" (4:0) в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии.

"Во втором тайме соперник изменил свою игру, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда делает хорошо, так это адаптируется, учится прямо на поле. Хотя порой это занимает немного больше времени.

Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Это топ-футбол, и я хочу отметить страсть, которую показывали игроки с самой первой секунды.