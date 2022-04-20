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Клопп - о разгроме Манчестер Юнайтед: Топ-футбол, было приятно смотреть
Юрген остался доволен игрой своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед" (4:0) в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии.
"Во втором тайме соперник изменил свою игру, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда делает хорошо, так это адаптируется, учится прямо на поле. Хотя порой это занимает немного больше времени.
Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Это топ-футбол, и я хочу отметить страсть, которую показывали игроки с самой первой секунды.
Наш первый забитый гол – это чистая решимость: два игрока сзади, Луис Диас был один перед воротами – шикарный гол. Второй гол тоже прекрасный. Игровая связь между Мане и Салахом – они могли забивать больше. Сегодня все счастливы.
Девять голов в ворота "МЮ" в этом сезоне? Все болельщики умны и знают, что такое случается нечасто. Они заслуживают эту частичку радости. Сегодня вечером они получили много радости", — цитирует Клоппа BBC.
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