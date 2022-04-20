"Это унизительно". Рангник отреагировал на поражение МЮ от Ливерпуля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал крупное поражение от "Ливерпуля" (0:4) в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии.

"Мы не были готовы к голу на пятой минуте. Это изменило игру. В первом тайме мы играли недостаточно хороши, уступали сопернику во всех важных аспектах. Первые 25 минут второго тайма были лучше, время от времени мы оказывали давление. Было два или три момента, но третий пропущенный мяч убил игру.

Такое поражение смущает, разочаровывает. Возможно, это даже унизительно. Мы должны признать, что "Ливерпуль" опережает нас на шесть лет. Когда в команду пришел Юрген Клопп, они изменились и стали лучше. Речь идет не только о команде, но и о клубе и городе. Это то, что мы должны сделать в ближайшем будущем", - цитирует Рангника BBC.