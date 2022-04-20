Челси - Арсенал: помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Посреди этой недели проходят перенесенные матчи АПЛ. В среду, 20 апреля, нас ожидает лондонское дерби - "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" принимает "Арсенал", который изо всех сил борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

Перед противостоянием этих столичных команд предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти коллективы. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины есть три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.