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Челси - Арсенал: помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия
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На тест есть три минуты

Челси - Арсенал: помните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Посреди этой недели проходят перенесенные матчи АПЛ. В среду, 20 апреля, нас ожидает лондонское дерби - "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" принимает "Арсенал", который изо всех сил борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

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Перед противостоянием этих столичных команд предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти коллективы. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины есть три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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