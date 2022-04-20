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Нужно продолжать. Лэмпард доволен прогрессом Миколенко в Эвертоне
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард остался доволен прогрессом Виталия Миколенко.
"Он действительно растет в команде. Виталий - настоящий левый фулбек, после ухода Люка Диня он остался один. Да, там может сыграть и Кенни, что дает нам разные пути для решения проблем.
Мы должны помнить, что Миколенко только в январе присоединился к команде, придя из другого чемпионата. Также добавилось то, что сейчас происходит в Украине. И я очень доволен его игрой против "Манчестер Юнайтед", это было по-настоящему высокий уровень. Это был тот уровень игры, который я хочу видеть вновь и вновь.
Наши другие фулбеки пришли с других английских клубов, и им все равно нужно время на адаптацию. Мы должны дать Миколенко немного больше времени. Он уже показал в короткие сроки хорошую игру и это придаст ему уверенность. Он должен продолжать. У него есть потенциал стать важным футболистом для "Эвертона", - заявил Лэмпард.
Сегодня команда Миколенко сыграет против "Лестера" в рамках матча АПЛ.
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