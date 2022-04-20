Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника сборной Испании

Защитник "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торрес заинтересовал "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Отступные, прописанные в контракте 25-летнего защитника – 60 миллионов евро.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" хотел подписать защитника ещё прошлым летом – он был вторым вариантом после Рафаэля Варана.

Испанец открыт для предложений этим летом.

Пау провел в этом сезоне 40 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 50 миллионов евро.