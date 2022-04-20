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Амбиции тренера. Тоттенхэм намерен удержать Кейна любой ценой
На этом настаивает Конте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" намерен любой ценой удержать Харри Кейна. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, основная причина кроется в амбициях Антонио Конте. Тренер считает крайне важным удержать своего лидера и подписать с ним новый контракт.
No changes on Tottenham plans for Harry Kane. They want him to stay at all costs. It’s more than a priority for Conte: ‘ambition’ means keeping Harry Kane at the club and offer him a new deal. ⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2022
Huge work by Conte and Paratici to change the situation after last summer. https://t.co/2odbIT1jnF
Прошлым летом Кейн был очень близок к уходу из "Тоттенхэма". Порядка сто миллионов за "его душу" предлагал "Ман Сити", однако "шпоры" решили отказать. Теперь Кейн не в приоритете для "горожан" - они почти договорились с Холандом.
На счету Кейна в нынешнем сезоне 31 результативное действие (22+9) в 44-х поединках.
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