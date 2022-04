Амбиции тренера. Тоттенхэм намерен удержать Кейна любой ценой

Лондонский "Тоттенхэм" намерен любой ценой удержать Харри Кейна. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, основная причина кроется в амбициях Антонио Конте. Тренер считает крайне важным удержать своего лидера и подписать с ним новый контракт.

No changes on Tottenham plans for Harry Kane. They want him to stay at all costs. It’s more than a priority for Conte: ‘ambition’ means keeping Harry Kane at the club and offer him a new deal. ⚪️ #THFC



Huge work by Conte and Paratici to change the situation after last summer. https://t.co/2odbIT1jnF