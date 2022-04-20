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Криштиану вернулся к тренировкам после семейной трагедии
В клубе не могли не отнестись с пониманием
Фото: twitter.com/Cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам, сообщает Manchester Evening News. Португалец брал паузу в связи со смертью сына.
Сообщается, что сегодня Криштиану был замечен по дороге на тренировочную базу клуба.
Португалец пропустил матч против "Ливерпуля" из-за смерти сына, о которой стало известно 18 апреля.
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О смерти родители, Криштиану и Джорджина, сообщили на своих страницах в Инстаграм.
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Источник:manchestereveningnews.co.uk
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