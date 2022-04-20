  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Криштиану вернулся к тренировкам после семейной трагедии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану вернулся к тренировкам после семейной трагедии

Англия
(1 голосов)

В клубе не могли не отнестись с пониманием

Криштиану вернулся к тренировкам после семейной трагедии

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам, сообщает Manchester Evening News. Португалец брал паузу в связи со смертью сына.

Сообщается, что сегодня Криштиану был замечен по дороге на тренировочную базу клуба.

Португалец пропустил матч против "Ливерпуля" из-за смерти сына, о которой стало известно 18 апреля.

Читайте такжеВесь Энфилд хлопал в память о сыне Криштиану

О смерти родители, Криштиану и Джорджина, сообщили на своих страницах в Инстаграм.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manchestereveningnews.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...