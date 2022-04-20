Криштиану вернулся к тренировкам после семейной трагедии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам, сообщает Manchester Evening News. Португалец брал паузу в связи со смертью сына.

Сообщается, что сегодня Криштиану был замечен по дороге на тренировочную базу клуба.

Португалец пропустил матч против "Ливерпуля" из-за смерти сына, о которой стало известно 18 апреля.

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О смерти родители, Криштиану и Джорджина, сообщили на своих страницах в Инстаграм.