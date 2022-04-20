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Фернандеш: Если кто-то не хочет доигрывать сезон, он должен быть вне команды
У "Юнайтед" проблемы с дисциплиной
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что футболисты должны играть за эмблему клуба и не хочет, чтобы сезон поскорее закончился.
– Вы хотите, чтобы этот сезон закончился?
– Нет, такого быть не должно. Если кто-то не хочет играть, он должен остаться вне команды. Мы должны как минимум биться за эмблему, – сказал полузащитник "Манчестер Юнайтед", который занимает шестое место в турнирной таблице.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уступил "Ливерпулю" 0:4 19 апреля.
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