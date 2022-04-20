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Фернандеш: Если кто-то не хочет доигрывать сезон, он должен быть вне команды

Англия
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У "Юнайтед" проблемы с дисциплиной

Фернандеш: Если кто-то не хочет доигрывать сезон, он должен быть вне команды

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что футболисты должны играть за эмблему клуба и не хочет, чтобы сезон поскорее закончился.

– Вы хотите, чтобы этот сезон закончился?

– Нет, такого быть не должно. Если кто-то не хочет играть, он должен остаться вне команды. Мы должны как минимум биться за эмблему, – сказал полузащитник "Манчестер Юнайтед", который занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уступил "Ливерпулю" 0:4 19 апреля.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
theathletic.com

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