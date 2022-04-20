Фернандеш: Если кто-то не хочет доигрывать сезон, он должен быть вне команды

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что футболисты должны играть за эмблему клуба и не хочет, чтобы сезон поскорее закончился.

– Вы хотите, чтобы этот сезон закончился?

– Нет, такого быть не должно. Если кто-то не хочет играть, он должен остаться вне команды. Мы должны как минимум биться за эмблему, – сказал полузащитник "Манчестер Юнайтед", который занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уступил "Ливерпулю" 0:4 19 апреля.