Гвардиола о 71 травме в Сити: Это результат трех финалов

Главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал высокую травматичность игроков клуба. "Наши физиотерапевты провели 71 процедуру в период между матчами с "Атлетико" и полуфиналом Кубка Англии против "Ливерпуля", – приводит его слова ESPN.

"Наши физиотерапевты провели 71 процедуру в период между матчами с "Атлетико" и полуфиналом Кубка Англии против "Ливерпуля". Это правда. Врач приходил ко мне.

Это произошло не в одной игре. Это результат трех финалов. Когда ко мне приходят и говорит, что Кайл Уокер готов играть, но ограниченное количество минут, это можно принять.

Мне нравится работать с небольшим составом. В течение 10 дней против "Ливерпуля", "Атлетико", "Ливерпуля", "Атлетико" вам нужно много игроков, но не обязательно 25 или 27.

Нужны 16, 17 или 18 футболистов, которые должны быть все время в форме, иначе сложно выдержать все соревнования. Это факт", – сказал главный тренер "горожан".

Следующий матч "Манчестер Сити" сыграет с "Брайтоном" сегодня в 22:00 по киевскому времени.