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Гвардиола о 71 травме в Сити: Это результат трех финалов
Фантастическое количество травм
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" прокомментировал высокую травматичность игроков клуба. "Наши физиотерапевты провели 71 процедуру в период между матчами с "Атлетико" и полуфиналом Кубка Англии против "Ливерпуля", – приводит его слова ESPN.
"Наши физиотерапевты провели 71 процедуру в период между матчами с "Атлетико" и полуфиналом Кубка Англии против "Ливерпуля". Это правда. Врач приходил ко мне.
Это произошло не в одной игре. Это результат трех финалов. Когда ко мне приходят и говорит, что Кайл Уокер готов играть, но ограниченное количество минут, это можно принять.
Мне нравится работать с небольшим составом. В течение 10 дней против "Ливерпуля", "Атлетико", "Ливерпуля", "Атлетико" вам нужно много игроков, но не обязательно 25 или 27.
Нужны 16, 17 или 18 футболистов, которые должны быть все время в форме, иначе сложно выдержать все соревнования. Это факт", – сказал главный тренер "горожан".
Следующий матч "Манчестер Сити" сыграет с "Брайтоном" сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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