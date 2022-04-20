Манчестер Юнайтед первый по чистым тратам в мире за 10 лет

"Манчестер Юнайтед" потратил больше всех в мире средств среди футбольных клубов с 2012 года – 1 миллиард 75 миллионов евро, сообщает CIES. В пятерке "Сити", "ПСЖ", "Барселона" и "Арсенал".

Net spend of European clubs since 2012:



1. Manchester United - 1.075B

2. Manchester City - 984M

3. PSG - 941M

4. Barcelona - 650M

5. Arsenal - 583M

6. Juventus - 561M

7. AC Milan - 432M

8. Everton - 429M

9. Aston Villa- 424M

10. Chelsea - 413M



Via @CIES_Football — SPORTbible (@sportbible) April 19, 2022

В организации подсчитывали "чистые" траты клубов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

"Манчестер Юнайтед" – 1075 миллионов евро; "Манчестер Сити" – 984 млн.; "ПСЖ" – 941 млн.; "Барселона" – 650 млн.; "Арсенал" – 583 млн.; "Ювентус" – 561 млн.; "Милан" - 432 млн.; "Эвертон" - 429 млн; "Астон Вилла" – 424 млн.; "Челси" – 413 млн.

Напомним, с 2012 года "Манчестер Юнайтед" выиграл один титул АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу Европы.