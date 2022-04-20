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Манчестер Юнайтед первый по чистым тратам в мире за 10 лет

Англия
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"Реала" нет даже в 10-ке

Манчестер Юнайтед первый по чистым тратам в мире за 10 лет

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" потратил больше всех в мире средств среди футбольных клубов с 2012 года – 1 миллиард 75 миллионов евро, сообщает CIES. В пятерке "Сити", "ПСЖ", "Барселона" и "Арсенал".

В организации подсчитывали "чистые" траты клубов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. "Манчестер Юнайтед" – 1075 миллионов евро;
  2. "Манчестер Сити" – 984 млн.;
  3. "ПСЖ" – 941 млн.;
  4. "Барселона" – 650 млн.;
  5. "Арсенал" – 583 млн.;
  6. "Ювентус" – 561 млн.;
  7. "Милан" - 432 млн.;
  8. "Эвертон" - 429 млн;
  9. "Астон Вилла" – 424 млн.;
  10. "Челси" – 413 млн.

Напомним, с 2012 года "Манчестер Юнайтед" выиграл один титул АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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