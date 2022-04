Манчестер Юнайтед первый по чистым тратам в мире за 10 лет

"Манчестер Юнайтед" потратил больше всех в мире средств среди футбольных клубов с 2012 года – 1 миллиард 75 миллионов евро, сообщает CIES. В пятерке "Сити", "ПСЖ", "Барселона" и "Арсенал".

Net spend of European clubs since 2012:



1. Manchester United - 1.075B

2. Manchester City - 984M

3. PSG - 941M

4. Barcelona - 650M

5. Arsenal - 583M

6. Juventus - 561M

7. AC Milan - 432M

8. Everton - 429M

9. Aston Villa- 424M

10. Chelsea - 413M



Via @CIES_Football