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Манчестер Юнайтед первый по чистым тратам в мире за 10 лет
"Реала" нет даже в 10-ке
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" потратил больше всех в мире средств среди футбольных клубов с 2012 года – 1 миллиард 75 миллионов евро, сообщает CIES. В пятерке "Сити", "ПСЖ", "Барселона" и "Арсенал".
Net spend of European clubs since 2012:— SPORTbible (@sportbible) April 19, 2022
1. Manchester United - 1.075B
2. Manchester City - 984M
3. PSG - 941M
4. Barcelona - 650M
5. Arsenal - 583M
6. Juventus - 561M
7. AC Milan - 432M
8. Everton - 429M
9. Aston Villa- 424M
10. Chelsea - 413M
Via @CIES_Football
В организации подсчитывали "чистые" траты клубов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- "Манчестер Юнайтед" – 1075 миллионов евро;
- "Манчестер Сити" – 984 млн.;
- "ПСЖ" – 941 млн.;
- "Барселона" – 650 млн.;
- "Арсенал" – 583 млн.;
- "Ювентус" – 561 млн.;
- "Милан" - 432 млн.;
- "Эвертон" - 429 млн;
- "Астон Вилла" – 424 млн.;
- "Челси" – 413 млн.
Напомним, с 2012 года "Манчестер Юнайтед" выиграл один титул АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
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