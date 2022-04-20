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Эвертон - Лестер: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ
Следим за Виталием Миколенко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" продолжает сражаться за выживание: команда Виталия Миколенко в одном шаге от падения в зону вылета и с преимуществом над ней всего в три балла. "Лестер" сейчас набрал неплохой ход, но о еврокубках вряд ли приходится говорить, ведь отставание от "Вест Хэма" двенадцать очков. Украинский защитник "ирисок" выйдет на поле в стартовом составе: для него это будет
Чемпионат Англии. 18-й тур
"Эвертон" 21:45 "Лестер Сити"
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