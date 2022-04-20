  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон - Лестер: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон - Лестер: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Следим за Виталием Миколенко

Эвертон - Лестер: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" продолжает сражаться за выживание: команда Виталия Миколенко в одном шаге от падения в зону вылета и с преимуществом над ней всего в три балла. "Лестер" сейчас набрал неплохой ход, но о еврокубках вряд ли приходится говорить, ведь отставание от "Вест Хэма" двенадцать очков. Украинский защитник "ирисок" выйдет на поле в стартовом составе: для него это будет четвёртый кряду поединок в основе ливерпульской команды.

Чемпионат Англии. 18-й тур
"Эвертон" 21:45 "Лестер Сити"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Харьковчанин (Харків)
20.04.2022 в 21:55
отакоє, зайшов глянути онлайн, 15 секунд трансляції подивився і бац - гол через зону Миколинка(((( Сподіваюсь ще відіграются, а Віталій гол заб'є))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...