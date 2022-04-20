Эвертон - Лестер: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

"Эвертон" продолжает сражаться за выживание: команда Виталия Миколенко в одном шаге от падения в зону вылета и с преимуществом над ней всего в три балла. "Лестер" сейчас набрал неплохой ход, но о еврокубках вряд ли приходится говорить, ведь отставание от "Вест Хэма" двенадцать очков. Украинский защитник "ирисок" выйдет на поле в стартовом составе: для него это будет четвёртый кряду поединок в основе ливерпульской команды.

Чемпионат Англии. 18-й тур

"Эвертон" 21:45 "Лестер Сити"