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Дерби Лондона в жанре вестерна. АПЛ. Челси – Арсенал 2:4

Англия
(1 голосов)

Достойная перестрелка

Дерби Лондона в жанре вестерна. АПЛ. Челси – Арсенал 2:4

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 25-й тур (перенесенный).

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Челси" – "Арсенал" 2:4

Голы: Вернер (17), Аспиликуэта (32) – Нкетиа (13, 57), Смит-Роу (27), Сака (с пенальти, 90+2)

"Челси": Менди – Джеймс, Кристенсен (Силва, 46), Сарр – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Канте, Алонсо (Зиеш, 81) – Маунт – Лукаку (Хавертц, 60), Вернер

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тавареш – Эль-Ненни, Джака – Сака (Ляказетт, 90+5), Эдегор, Смит-Роу (Суареш, 75) – Нкетиа (Мартинелли, 70)

Предупреждения: Сарр (65), Маунт (84), Аспиликуэта (90+1) – Габриэл (90+1)

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В статье: Арсенал (Лондон) Сесар Аспиликуэта Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Тимо Вернер Сезар Аспиликуета Эдвард Нкетиа Эмиль Смит-Роу Букайо Сака
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