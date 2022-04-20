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Дерби Лондона в жанре вестерна. АПЛ. Челси – Арсенал 2:4
Достойная перестрелка
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 25-й тур (перенесенный).
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)
"Челси" – "Арсенал" 2:4
Голы: Вернер (17), Аспиликуэта (32) – Нкетиа (13, 57), Смит-Роу (27), Сака (с пенальти, 90+2)
"Челси": Менди – Джеймс, Кристенсен (Силва, 46), Сарр – Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Канте, Алонсо (Зиеш, 81) – Маунт – Лукаку (Хавертц, 60), Вернер
"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Тавареш – Эль-Ненни, Джака – Сака (Ляказетт, 90+5), Эдегор, Смит-Роу (Суареш, 75) – Нкетиа (Мартинелли, 70)
Предупреждения: Сарр (65), Маунт (84), Аспиликуэта (90+1) – Габриэл (90+1)
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