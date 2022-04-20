АПЛ. Манчестер Сити - Брайтон 3:0. Сила терпения

"Манчестер Сити" возвращает себе первое в место в чемпионате, спокойно победив "Брайтон". О каждой следующей игре АПЛ Пеп Гвардиола говорит как о "финале". Осталось шесть финалов. Если "Сити" выиграет все матчи, то в четвертый раз за последние пять сезонов выиграет чемпионат Англии. Болельщики "горожан" начинают к этому готовиться - после гола Фодена они запели известную песню "Campeones, Campeones, Olé Olé Olé".

Official: Pep Guardiola has now won 250 games as #ManCity manager - a 72.7% win rate. — City Xtra (@City_Xtra) April 20, 2022

Не рано. Будет преувеличением сказать, что "Сити" сыграл сегодня на максимуме, но по всем параметрам это был чемпионский перформанс. Команда Гвардиолы очень грамотного распределила силы, не впала в отчаяние и спешку после не совсем удачного первого тайма, и после перерыва выполнила обязательную программу, вкатив три гола в ворота Санчеса.

"Брайтон" хорошо оборонялся в первые 45 минут. "Чайки" не позволяли хозяевам разыгрывать мяч в центре, "Сити" был вытеснен на фланги, что не всегда бывает ему удобно. Помимо пары дальних ударов Де Брюйне у хозяев ничего не было. Но и у самого "Брайтона" не было ни одного удара. Счет 0:0 устраивал гостей, "Ливерпуль" оствался на первом месте.

Все изменилось после перерыва. "Сити" добавил в интенсивности, и "Брайтон" был к этому не готов. Гол назревал, но он был забит после ошибки гостей. "Брайтон" слишком самонадеянно перешел на половину поля "Сити", потерял мяч, Силва дал пас на Де Брюйне, бельгиец скинул с плеч несколько игроков "Брайтона" и с помощью рикошета дал пас под удар Марезу. Еще один рикошет помог алжирцу поразить ворота - 1:0.

Прошло чуть больше десяти минут и "Сити" забил второй гол. Розыгрыш углового, Фоден получил шанс пробить с двадцати метров, и гостей снова подвел рикошет.

"Брайтон" провел пару полуатак, но о каком-то переломе не могло быть и речи. Всего у гостей за 90 минут было только два удара (один в створ).

А "Сити" забил третий. Высокий прессинг хозяев заставил Санчеса просто выбить мяч вперед, Зинченко сыграл на перехвате и дал пас Де Брюйне, бельгиец в одно касание перевел на Силву, сильный удар - 3:0.

Очень уверенная победа "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы не видит себя ниже первого места.

FULL-TIME Man City 3-0 Brighton



Man City move back into top spot with a comfortable win against Brighton#MCIBHA pic.twitter.com/uliA7dsFSc — Premier League (@premierleague) April 20, 2022

Чемпионат Англии, 30-й тур. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Брайтон" 3:0

Голы: Марез 53, Фоден 65, Жезус 82

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунз (Зинченко 77), Лапорт, Аке (Диаш 46) - Де Брюйне (Жезус 83), Родри, Гюндоган - Марез, Силва, Фоден

"Брайтон": Санчес - Кукурелья, Данк, Велтман - Марч, Кайседу (Сармиенто 73), Мак Аллистер, Мвепу, Лэмпти (Уэбстер 61) - Уэлбек (Мопе 77), Гросс

Предупреждения: Мак Аллистер 79, Уэбстер 81, Данк 89

Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" 1:0

Гол: Альмирон 32

"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш (Лонгстафф 90+4), Шелви, Жоэлинтон - Альмирон (Уиллок 77), Вуд, Сен-Максимен (Мерфи 76)

"Кристал Пэлас": Гуаита - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн - Шлупп, Куяте (Макартур 60), Галлахер (Матета 60) - Заа, Эдуар, Олисе (Айю 40)

Предупреждения: Альмирон 33 - Галлахер 45+2