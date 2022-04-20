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АПЛ. Манчестер Сити - Брайтон 3:0. Сила терпения

Англия
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Сити во втором тайме удалось дожать Брайтон 

АПЛ. Манчестер Сити - Брайтон 3:0. Сила терпения

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" возвращает себе первое в место в чемпионате, спокойно победив "Брайтон". О каждой следующей игре АПЛ Пеп Гвардиола говорит как о "финале". Осталось шесть финалов. Если "Сити" выиграет все матчи, то в четвертый раз за последние пять сезонов выиграет чемпионат Англии. Болельщики "горожан" начинают к этому готовиться - после гола Фодена они запели известную песню "Campeones, Campeones, Olé Olé Olé".

Не рано. Будет преувеличением сказать, что "Сити" сыграл сегодня на максимуме, но по всем параметрам это был чемпионский перформанс. Команда Гвардиолы очень грамотного распределила силы, не впала в отчаяние и спешку после не совсем удачного первого тайма, и после перерыва выполнила обязательную программу, вкатив три гола в ворота Санчеса.

"Брайтон" хорошо оборонялся в первые 45 минут. "Чайки" не позволяли хозяевам разыгрывать мяч в центре, "Сити" был вытеснен на фланги, что не всегда бывает ему удобно. Помимо пары дальних ударов Де Брюйне у хозяев ничего не было. Но и у самого "Брайтона" не было ни одного удара. Счет 0:0 устраивал гостей, "Ливерпуль" оствался на первом месте.

Все изменилось после перерыва. "Сити" добавил в интенсивности, и "Брайтон" был к этому не готов. Гол назревал, но он был забит после ошибки гостей. "Брайтон" слишком самонадеянно перешел на половину поля "Сити", потерял мяч, Силва дал пас на Де Брюйне, бельгиец скинул с плеч несколько игроков "Брайтона" и с помощью рикошета дал пас под удар Марезу. Еще один рикошет помог алжирцу поразить ворота - 1:0.

Прошло чуть больше десяти минут и "Сити" забил второй гол. Розыгрыш углового, Фоден получил шанс пробить с двадцати метров, и гостей снова подвел рикошет.

"Брайтон" провел пару полуатак, но о каком-то переломе не могло быть и речи. Всего у гостей за 90 минут было только два удара (один в створ).

А "Сити" забил третий. Высокий прессинг хозяев заставил Санчеса просто выбить мяч вперед, Зинченко сыграл на перехвате и дал пас Де Брюйне, бельгиец в одно касание перевел на Силву, сильный удар - 3:0.

Очень уверенная победа "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы не видит себя ниже первого места.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Брайтон" 3:0

Голы: Марез 53, Фоден 65, Жезус 82

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунз (Зинченко 77), Лапорт, Аке (Диаш 46) - Де Брюйне (Жезус 83), Родри, Гюндоган - Марез, Силва, Фоден

"Брайтон": Санчес - Кукурелья, Данк, Велтман - Марч, Кайседу (Сармиенто 73), Мак Аллистер, Мвепу, Лэмпти (Уэбстер 61) - Уэлбек (Мопе 77), Гросс

Предупреждения: Мак Аллистер 79, Уэбстер 81, Данк 89

Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" 1:0

Гол: Альмирон 32

"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш (Лонгстафф 90+4), Шелви, Жоэлинтон - Альмирон (Уиллок 77), Вуд, Сен-Максимен (Мерфи 76)

"Кристал Пэлас": Гуаита - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн - Шлупп, Куяте (Макартур 60), Галлахер (Матета 60) - Заа, Эдуар, Олисе (Айю 40)

Предупреждения: Альмирон 33 - Галлахер 45+2

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
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