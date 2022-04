АПЛ. Манчестер Сити - Брайтон 3:0. Сила терпения

"Манчестер Сити" возвращает себе первое в место в чемпионате, спокойно победив "Брайтон". О каждой следующей игре АПЛ Пеп Гвардиола говорит как о "финале". Осталось шесть финалов. Если "Сити" выиграет все матчи, то в четвертый раз за последние пять сезонов выиграет чемпионат Англии. Болельщики "горожан" начинают к этому готовиться - после гола Фодена они запели известную песню "Campeones, Campeones, Olé Olé Olé".

Official: Pep Guardiola has now won 250 games as #ManCity manager - a 72.7% win rate.