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Лидс хотел пригласить Рауля после увольнения Бьелсы
Легенда "Реала" пока работал только в "Кастилье"
Фото: twitter.com/RaulGonzalez
Руководство "Лидса" рассматривало вариант с приглашением Рауля на пост главного тренера первой команды, сообщает Marca. "Кастилья", тренируемая легендарным нападающим идет на 12 месте своей группы в 3 дивизионе Испании.
Сообщается, что президент "Лидса" рассматривал 44-летнего специалиста на пост главного тренера, но окончательный выбор пал на Джесси Марша, ранее тренировавшего "Лейпциг".
Рауль пришел в "Кастилью" летом 2019 года и по итогам первого сезона привел команду к победе в юношеской лиге УЕФА.
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