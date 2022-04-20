Лидс хотел пригласить Рауля после увольнения Бьелсы

Руководство "Лидса" рассматривало вариант с приглашением Рауля на пост главного тренера первой команды, сообщает Marca. "Кастилья", тренируемая легендарным нападающим идет на 12 месте своей группы в 3 дивизионе Испании.

Сообщается, что президент "Лидса" рассматривал 44-летнего специалиста на пост главного тренера, но окончательный выбор пал на Джесси Марша, ранее тренировавшего "Лейпциг".

Рауль пришел в "Кастилью" летом 2019 года и по итогам первого сезона привел команду к победе в юношеской лиге УЕФА.