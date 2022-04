АПЛ. Эвертон – Лестер 1:1. Хорошая игра Миколенко помогла вырвать ничью

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Миколенко в четвертый раз появился в основе "Эвертона" - лучшая его серия после перехода в Англию. Но сегодня не только закономерность на стороне Виталия, но и его игра – он был одной из наиболее заметных фигур в обоих складах с положительной стороны. Однако и без ошибок не обошлось.

Уже на пятой минуте гости открыли счёт. На левом фланге оброны "ирисок" оказалось слишком много оппонентов и Миколенко одному очень трудно было справиться с ними во время быстрой атаки. Мэддисон сумел прострелить в штрафную, а Барнс в касание замкнул мяч в левый угол. Первый гол Харви за последние 10 матчей.

