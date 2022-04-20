АПЛ. Эвертон – Лестер 1:1. Хорошая игра Миколенко помогла вырвать ничью

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Миколенко в четвертый раз появился в основе "Эвертона" - лучшая его серия после перехода в Англию. Но сегодня не только закономерность на стороне Виталия, но и его игра – он был одной из наиболее заметных фигур в обоих складах с положительной стороны. Однако и без ошибок не обошлось.

Уже на пятой минуте гости открыли счёт. На левом фланге оброны "ирисок" оказалось слишком много оппонентов и Миколенко одному очень трудно было справиться с ними во время быстрой атаки. Мэддисон сумел прострелить в штрафную, а Барнс в касание замкнул мяч в левый угол. Первый гол Харви за последние 10 матчей.

The perfect start in #EveLei, make sure you're a part of it! ????



Live coverage ???? ‍https://t.co/TUEIUmSM7C pic.twitter.com/crXiTVWKay — Leicester City (@LCFC) April 20, 2022

"Лестер" в три раза превосходил во владении мячом. Правда, на 17-й минуте хозяева сумели провести контратаку, которая началась с перехвата Миколенко. В ее завершающей фазе Ришарлисон не смог с расстрельной позиции поразить ворота. Повезло "лисам".

Под конец тайма "Лестер" пытался хоть как-то выровнять преимущество, и время от времени у него это удавалось. На 45-й минуте момент еще был у Грея, удар из-за пределов штрафной которого пролетел рядом с правой девяткой.

Но Шмайхель все равно был без работы. После перерыва "ирискам" удалось выровнять матч, но обе стороны были скупы на голевые моменты вплоть до конца поединка - последняя 15-минутка получилась горячей. Момент был у Мэддисона, который положил Миколенко на газон (первая грубая ошибка украинца за матч), но пробил во внешнюю часть ворот. Также дважды шанс имел Ришарлисон, но сначала Шмайхель парировал мощный удар, а затем бразилец не попал в створ головой.

Но вот в компенсированное время все у “ирисок” получилось: они забили практически идентичный гол, как у “Лестера”. Алли, который появился со скамьи для запасных, протиснул мяч правым флангом и прострелил в центр, Рондон немного подкорректировал пас, а затем Ришарлисон переправил круглого в левый угол. Шестой гол в последних шести матчах для бразильца.

FULL-TIME Everton 1-1 Leicester



Richarlison's late, late equaliser earns Everton what could prove to be a vital point#EVELEI pic.twitter.com/e231mTU5ZR — Premier League (@premierleague) April 20, 2022

“Лестер” много атаковал флангами (в частности в первом тайме), но свою бровку Миколенко закрыл чуть ли не на отлично. В его активе несколько перехватов и срывов атак, а также отличная игра на опережение. В защите, за исключением момента с Мэддисоном, Виталий сыграл очень хорошо, но выбегая в атаку не имел доверия от партнеров. Хотя рывки были безумными.

Жизненно важное очко для "ирисок" - теперь они опережают 18-й "Бернли" на четыре зачетных пункта. Для “Лестера” ситуация сильно не изменилась – команда хорошо засела в центре турнирной таблицы.

"Эвертон" – "Лестер" 1:1

Голы: Рішарлисон 90+2 – Харви Барнс 5

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Годфри, Миколенко – Аллан (Алли 58), Делф, Ивоби – Гордон, Ришарлисон, Грэй (Рондон 66)

Лестер: Шмайхель – Перейра, Фофана, Эванс, Кастань – Менди (Амарти 84) – Барнс (Лукман 67), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Мэддисон – Ихеаначо (Дака 78)

Предупреждения: Ришарлисон 75, Мина 81, Мина 86 – Дака 09+4