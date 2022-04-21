Артета: Победа над Челси не должна затуманить реальность. Они на другом уровне

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями после победы над "Челси" в лондонском дерби (4:2).

"Полностью согласен с тем, что игроки "Арсенала" прекрасно справились с давлением в этой игре. Я сказал ребятам, что, если вы хотите играть в футбол на уровне Лиги чемпионов, то должны выходить и обыгрывать топ-команды в подобных матчах. Сегодня нам это удалось, и я горжусь парнями. Но также я горжусь и их реакцией на все те поражения, что мы потерпели за последнее время. Не только игроки, но и персонал и в целом клуб, и это то, что делает меня сильнее и напоминает мне о том, как мне повезло быть здесь.

Сегодня не было видно, что между "Челси" и "Арсеналом" существует разница в классе, но таблица говорит об обратном. Тем более учитывая все то, что они сделали в прошлом году, уровень их игры. Игра не может затуманить реальность. Они сейчас на другом уровне", - приводит слова Артеты Football.London.