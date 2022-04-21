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Артета: Победа над Челси не должна затуманить реальность. Они на другом уровне

Англия
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Наставник "канониров" оценил успех своих подопечных

Артета: Победа над Челси не должна затуманить реальность. Они на другом уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями после победы над "Челси" в лондонском дерби (4:2).

"Полностью согласен с тем, что игроки "Арсенала" прекрасно справились с давлением в этой игре. Я сказал ребятам, что, если вы хотите играть в футбол на уровне Лиги чемпионов, то должны выходить и обыгрывать топ-команды в подобных матчах. Сегодня нам это удалось, и я горжусь парнями. Но также я горжусь и их реакцией на все те поражения, что мы потерпели за последнее время. Не только игроки, но и персонал и в целом клуб, и это то, что делает меня сильнее и напоминает мне о том, как мне повезло быть здесь.

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Сегодня не было видно, что между "Челси" и "Арсеналом" существует разница в классе, но таблица говорит об обратном. Тем более учитывая все то, что они сделали в прошлом году, уровень их игры. Игра не может затуманить реальность. Они сейчас на другом уровне", - приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, "Арсенал" в турнирной таблице чемпионата Англии занимает пятое место, имея в своем активе 57 очков после 32 туров. Аналогическое количество баллов, но с лучшими дополнительными показателями имеет "Тоттенхэм", занимающий 4-е место. "Челси" идет 3-м, набрав 62 балла.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Челси (Лондон)
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Источник:
Football.London

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