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На с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ
Заслуженно?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько известных футболистов были включены в Зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
К таким игрокам относятся: Серхио Агуэро, Венсан Компани (оба – "Манчестер Сити"), Дидье Дрогба ("Челси"), Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед"), Иан Райт ("Арсенал"), Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед").
Зал Славы ангглийской Премьер-лиги насчитывает уже 16 исполнителей. Ранее туда попали: Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Патрик Виейра.
Introducing your 2022 #PLHallOfFame inductees! ????— Premier League (@premierleague) April 21, 2022
???? Vieira
???? Rooney
???? Wright
???? Schmeichel
???? Scholes
???? Drogba
???? Kompany
???? Aguero pic.twitter.com/1liWW2rfR4
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