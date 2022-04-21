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На с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ

Англия
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На с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько известных футболистов были включены в Зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

К таким игрокам относятся: Серхио Агуэро, Венсан Компани (оба – "Манчестер Сити"), Дидье Дрогба ("Челси"), Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед"), Иан Райт ("Арсенал"), Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед").

Зал Славы ангглийской Премьер-лиги насчитывает уже 16 исполнителей. Ранее туда попали: Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Патрик Виейра.

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В статье: Петер Шмейхель Дидье Дрогба Пол Скоулз Серхио Агуэро Иан Райт
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