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Официально: Манчестер Юнайтед объявил о назначении Эрика Тен Хага
Будет вместо Рангника со следующего сезона
Man Utd
Голландский специалист Эрик Тен Хаг официально возглавит "Манчестер Юнайтед" в кампании-2022/23. Контракт подписан до июня 2025-го с опцией продления еще на год. Тен Хаг приедет из Амстердама в Манчестер, когда решит вопрос с визой, а летом начнет тренировать "дьяволов".
Спортивный директор "МЮ" Джон Мерто отметил:
"За последние четыре года в "Аяксе" Эрик зарекомендовал себя как один из самых интересных и успешных тренеров в Европе. Он известен благодаря привлекательному и атакующему футболу, а также ставке на молодежь. Мы были впечатлены видением Тен Хага касательно возвращения нашего клуба на тот уровень, на котором мы хотим конкурировать".
Сам Тен Хаг заявил:
"Для меня большая честь стать менеджером "МЮ". Я знаю историю этого великого клуба и страсть болельщиков, я полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого заслуживают фанаты. Будет трудно покинуть "Аякс" после этих невероятных лет. Я могу заверить болельщиков в Амстердаме в своей полной приверженности делу и концентрации на успешном завершении этого сезона".
С "Аяксом" Эрик взял два золота чемпионата Нидерландов и два Кубка страны. Также команда под его руководством выиграла Суперкубок Нидерландов.
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