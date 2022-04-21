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Официально: Манчестер Юнайтед объявил о назначении Эрика Тен Хага

Англия
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Будет вместо Рангника со следующего сезона

Официально: Манчестер Юнайтед объявил о назначении Эрика Тен Хага

Man Utd

Новина українською

Голландский специалист Эрик Тен Хаг официально возглавит "Манчестер Юнайтед" в кампании-2022/23. Контракт подписан до июня 2025-го с опцией продления еще на год. Тен Хаг приедет из Амстердама в Манчестер, когда решит вопрос с визой, а летом начнет тренировать "дьяволов".

Спортивный директор "МЮ" Джон Мерто отметил:

"За последние четыре года в "Аяксе" Эрик зарекомендовал себя как один из самых интересных и успешных тренеров в Европе. Он известен благодаря привлекательному и атакующему футболу, а также ставке на молодежь. Мы были впечатлены видением Тен Хага касательно возвращения нашего клуба на тот уровень, на котором мы хотим конкурировать".

Сам Тен Хаг заявил:

"Для меня большая честь стать менеджером "МЮ". Я знаю историю этого великого клуба и страсть болельщиков, я полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого заслуживают фанаты. Будет трудно покинуть "Аякс" после этих невероятных лет. Я могу заверить болельщиков в Амстердаме в своей полной приверженности делу и концентрации на успешном завершении этого сезона".

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С "Аяксом" Эрик взял два золота чемпионата Нидерландов и два Кубка страны. Также команда под его руководством выиграла Суперкубок Нидерландов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
manutd.com

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Комментарии (1)
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fagop35
21.04.2022 в 13:34
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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