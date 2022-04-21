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Нужна серьезная перестройка. Новоиспеченный тренер МЮ получит 200 миллионов на трансферы

Англия
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(1 голосов)

Солидная сумма

Нужна серьезная перестройка. Новоиспеченный тренер МЮ получит 200 миллионов на трансферы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении нового главного тренера. Летом английский коллектив возглавит голландец Эрик тен Хаг.

Читайте такжеОфициально: Манчестер Юнайтед объявил о назначении Эрика Тен Хага

И на новом месте он будет не один. По данным Daily Mail, руководство "Юнайтед" готов помочь своему новому наставнику, выделив сразу 200 миллионов на трансферы. Команде требует серьезная перестройка.

Помимо этого, планируется серьезная чистка состав. У Погба, Лингарда, Кавани и Маты заканчиваются контракты; Марсьяль, Рашфорд, Уан-Биссака, Байи и Джонс не факт, что нужны новому рулевому.

Ранее была информация, что "дьяволы" готовы подписать для тен Хаг защитника сборной Испании.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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fato25
21.04.2022 в 18:05
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