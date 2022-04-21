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Нужна серьезная перестройка. Новоиспеченный тренер МЮ получит 200 миллионов на трансферы
Солидная сумма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении нового главного тренера. Летом английский коллектив возглавит голландец Эрик тен Хаг.
И на новом месте он будет не один. По данным Daily Mail, руководство "Юнайтед" готов помочь своему новому наставнику, выделив сразу 200 миллионов на трансферы. Команде требует серьезная перестройка.
Помимо этого, планируется серьезная чистка состав. У Погба, Лингарда, Кавани и Маты заканчиваются контракты; Марсьяль, Рашфорд, Уан-Биссака, Байи и Джонс не факт, что нужны новому рулевому.
Erik ten Hag's Man Utd transfer budget, target wishlist and 12 players leaving revealed | @DiscoMirror https://t.co/CnDB5a7T8L pic.twitter.com/gsajEdWwHN— Mirror Football (@MirrorFootball) April 20, 2022
Ранее была информация, что "дьяволы" готовы подписать для тен Хаг
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