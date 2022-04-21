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Магуайру по телефону сообщили о минировании дома
В Англии продолжают страдать дома футболистов
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитнику "Манчестер Юнайтед" сообщили о минировании дома, где он живет с невестой и двумя детьми, сообщает Sky Sports. Полиция с собаками обыскала помещение и ничего не нашла.
Сообщается, что защитник серьезно отнесся к угрозе и сразу же сообщил в полицию.
"В течение последних суток Харри получил сообщения о серьезной угрозе дому, где живет его семья. Он сообщил об этом в полицию, которая сейчас ведет расследование. Безопасность семьи и близких – это, безусловно, приоритет Харри.
Он продолжит в обычном режиме готовиться к матчу, который состоится на выходных, и не будет давать комментариев на эту тему", – заявил представитель капитана "Манчестер Юнайтед".
В полиции сообщили следующее:
"Никого не пришлось эвакуировать, но в качестве меры предосторожности ищейки обследовали дом в четверг, 21 апреля. Также были осмотрены сад и прилегающие районы".
Напомним, что ранее в марте, во время матча ограбили дом ещё одного футболиста "МЮ" – Поля Погба.
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