В штабе тен Хага будет работать помощник Фергюсона

Новоиспеченный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг убедил руководство клуба взять в его будущий штаб Стива Макларена, бывшего помощника Алекса Фергюсона, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что Эрик настоял на трудоустройстве Стива. Макларен в 2009 году выиграл чемпионат Нидерландов с "Твенте" в качестве главного тренера команды. тен Хаг тогда работал его помощником.

Стив был ассистентом главного тренера в "Манчестер Юнайтед" с 1999 по 2001 год. Позже он работал главным тренером "Мидлсбро", "Дерби Каунти" и других клубов.

Напомним, что сегодня "МЮ" официально объявил о назначении Эрика на пост главного тренера. Нидерландец начнет работу со следующего сезона.