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В штабе тен Хага будет работать помощник Фергюсона

Англия
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Они старые знакомые с голландцем

В штабе тен Хага будет работать помощник Фергюсона

Фото: Getty Images

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Новоиспеченный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг убедил руководство клуба взять в его будущий штаб Стива Макларена, бывшего помощника Алекса Фергюсона, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что Эрик настоял на трудоустройстве Стива. Макларен в 2009 году выиграл чемпионат Нидерландов с "Твенте" в качестве главного тренера команды. тен Хаг тогда работал его помощником.

Стив был ассистентом главного тренера в "Манчестер Юнайтед" с 1999 по 2001 год. Позже он работал главным тренером "Мидлсбро", "Дерби Каунти" и других клубов.

Напомним, что сегодня "МЮ" официально объявил о назначении Эрика на пост главного тренера. Нидерландец начнет работу со следующего сезона.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
telegraph.co.uk

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