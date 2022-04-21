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В штабе тен Хага будет работать помощник Фергюсона
Они старые знакомые с голландцем
Фото: Getty Images
Новоиспеченный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг убедил руководство клуба взять в его будущий штаб Стива Макларена, бывшего помощника Алекса Фергюсона, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что Эрик настоял на трудоустройстве Стива. Макларен в 2009 году выиграл чемпионат Нидерландов с "Твенте" в качестве главного тренера команды. тен Хаг тогда работал его помощником.
Стив был ассистентом главного тренера в "Манчестер Юнайтед" с 1999 по 2001 год. Позже он работал главным тренером "Мидлсбро", "Дерби Каунти" и других клубов.
Напомним, что сегодня "МЮ" официально объявил о назначении Эрика на пост главного тренера. Нидерландец начнет работу со следующего сезона.
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