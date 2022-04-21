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Погба всё ближе к уходу из МЮ. Его задел свист болельщиков в одном из матчей

Англия
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Француз так и не продлил соглашение с клубом

Погба всё ближе к уходу из МЮ. Его задел свист болельщиков в одном из матчей

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" воспринял близко к сердцу свист и оскорбления в свой адрес после замены на 74 минуте матча с "Норвичем". Француз не исключает, что перейдет в другой клуб АПЛ.

Сообщается, что Погба может перейти как в другую лигу, так и остаться в АПЛ.

Напомним, ранее он получил травму в матче против "Ливерпуля" из-за чего был заменен на 10 минуте встречи. Медицинский штаб ещё не оценил, когда француз вернется в строй.

В этом сезоне Поль провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро.

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В статье: Поль Погба Ливерпуль Манчестер Юнайтед Норвич Сити
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