Погба всё ближе к уходу из МЮ. Его задел свист болельщиков в одном из матчей

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" воспринял близко к сердцу свист и оскорбления в свой адрес после замены на 74 минуте матча с "Норвичем". Француз не исключает, что перейдет в другой клуб АПЛ.

"Staying in the Premier League has not been ruled out" ????



Sources have told Sky Sports it is increasingly likely that Paul Pogba will leave Manchester United this summer after being booed by fans in the game against Norwich...pic.twitter.com/TvcojzqHge — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022

Сообщается, что Погба может перейти как в другую лигу, так и остаться в АПЛ.

Напомним, ранее он получил травму в матче против "Ливерпуля" из-за чего был заменен на 10 минуте встречи. Медицинский штаб ещё не оценил, когда француз вернется в строй.

В этом сезоне Поль провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро.