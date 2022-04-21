Гарри Невилл об МЮ: Трофей тен Хага в первый год или два – это сверхуспех

Гарри Невилл, бывший игрок "Манчестер Юнайтед", футбольный тренер, а сейчас эксперт, рассказал об ожиданиях от клуба под руководством Эрика тен Хага. "У Клоппа ушло 4-5 лет на победу в Премьер-лиге", – приводит его слова Sky Sports.

Гари Невилл высказался о назначении Эрика тен Хага на пост тренера "Манчестер Юнайтед".

"То, что мы видим сейчас, – это неприемлемо. С этим нужно разбираться внутри клуба, и тен Хагу предстоит большая работа по возвращению клуба к минимальным стандартам. Это касается и отношения, и рабочей этики, и веры, и уверенности, а уже после этого, надеюсь, можно будет начинать думать о трофеях.

Но честно, я бы не стал слишком давить на тен Хага и требовать трофеев в первый год или два. Было бы здорово, если бы он этого добился, но это стало бы сверхуспехом, я считаю.

Сначала будет стоять другая задача: попасть в топ-4, восстановить позиции "Манчестер Юнайтед" в топ-4, привлечь в клуб тех игроков, которых хочет видеть тренер, а затем нужно создать систему, которая даст веру.

У Клоппа ушло 4-5 лет на победу в Премьер-лиге, а ведь он проделал отличную работу. Я бы не давил на тен Хага и не требовал победы АПЛ в первые 2-3 сезона. Сейчас "МЮ" на расстоянии миллиона миль от этого.

В конце прошлого сезона я думал, что "МЮ" приближается к этому, но все развалилось на мелкие кусочки. Не знаю, почему это произошло. Тен Хаг должен собрать эти кусочки заново.

Так что начальная фаза – заложить основы того, чего он хочет достичь, а уже на третий, четвертый, пятый год от него нужно требовать трофеи", – сказал бывший защитник "МЮ".

Эрик вступит в должность со следующего сезона. Конец этого розыгрыша проведет Ральф Рангник.