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Гарри Невилл об МЮ: Трофей тен Хага в первый год или два – это сверхуспех
Бывший игрок "манкунианцев" привел в пример Клоппа
Фото: twitter.com/AFCAjax
Гарри Невилл, бывший игрок "Манчестер Юнайтед", футбольный тренер, а сейчас эксперт, рассказал об ожиданиях от клуба под руководством Эрика тен Хага. "У Клоппа ушло 4-5 лет на победу в Премьер-лиге", – приводит его слова Sky Sports.
Гари Невилл высказался о назначении Эрика тен Хага на пост тренера "Манчестер Юнайтед".
"То, что мы видим сейчас, – это неприемлемо. С этим нужно разбираться внутри клуба, и тен Хагу предстоит большая работа по возвращению клуба к минимальным стандартам. Это касается и отношения, и рабочей этики, и веры, и уверенности, а уже после этого, надеюсь, можно будет начинать думать о трофеях.
Но честно, я бы не стал слишком давить на тен Хага и требовать трофеев в первый год или два. Было бы здорово, если бы он этого добился, но это стало бы сверхуспехом, я считаю.
Сначала будет стоять другая задача: попасть в топ-4, восстановить позиции "Манчестер Юнайтед" в топ-4, привлечь в клуб тех игроков, которых хочет видеть тренер, а затем нужно создать систему, которая даст веру.
У Клоппа ушло 4-5 лет на победу в Премьер-лиге, а ведь он проделал отличную работу. Я бы не давил на тен Хага и не требовал победы АПЛ в первые 2-3 сезона. Сейчас "МЮ" на расстоянии миллиона миль от этого.
В конце прошлого сезона я думал, что "МЮ" приближается к этому, но все развалилось на мелкие кусочки. Не знаю, почему это произошло. Тен Хаг должен собрать эти кусочки заново.
Так что начальная фаза – заложить основы того, чего он хочет достичь, а уже на третий, четвертый, пятый год от него нужно требовать трофеи", – сказал бывший защитник "МЮ".
Эрик вступит в должность со следующего сезона. Конец этого розыгрыша проведет Ральф Рангник.
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