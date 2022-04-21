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АПЛ. Бернли сохраняет шансы на спасение
Первая победа без Шона Дайча
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Бернли" до сих пор любят Шона Дайча и в конце матча против "Саутгемптона" они распевали его имя, но нужно признать, что увольнение долголетнего менеджера "Clarets" дало эффект. С и.о. главного тренера Майклом Джексоном "Бернли" набрал четыре в двух последних турах и существенно улучшил свои шансы на спасения. До 17-го "Эвертона" одно очко (у "ирисок" на матч меньше), до "Лидса" - пять. Все еще возмжно.
Сегодня "Бернли" провел превосходную игру против "Саутгемптона" и заслуженно победил. В первом тайме команда Джексона забила два хороших гола (первый - красивым дальним ударом Робертса, второй - ударом головой Коллинза после углового), а после перерыва, когда "Саутгемптон" перехватил инициативу, хозяева отменно защищались у своих ворот.
Можно не сомневаться, что "Бернли" будет бороться до конца.
Burnley have the chance to go ahead of Everton before the Merseyside derby...— Premier League (@premierleague) April 21, 2022
Who's got what it takes? ???? pic.twitter.com/IXKCeF79iA
Чемпионат Англии, 30-й тур. Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" - "Саутгемпон" 2:0
Голы: Робертс 12, Коллинз 44
"Бернли": Поуп - Робертс, Коллинз, Тарковски, Тэйлор - Макнил (Лоутон 87), Браунхилл, Корк, Корне (Леннон 66) - Родригес, Вегорст (Выдра 78)
"Саутгемптон": Форстер - Валери, Беднарек, Лианко - Ромеу - Перро (Ливраменто 83), Армстронг (Адамс 66), Уорд-Проуз, Уокер-Питерс - Броя, Эльюнусси (Редмонд 66)
Предупреждения: Корк 38, Тарковски 73 - Беднарек 73, Перро 79
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