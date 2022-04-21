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АПЛ. Бернли сохраняет шансы на спасение 

Англия
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Первая победа без Шона Дайча 

АПЛ. Бернли сохраняет шансы на спасение 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Болельщики "Бернли" до сих пор любят Шона Дайча и в конце матча против "Саутгемптона" они распевали его имя, но нужно признать, что увольнение долголетнего менеджера "Clarets" дало эффект. С и.о. главного тренера Майклом Джексоном "Бернли" набрал четыре в двух последних турах и существенно улучшил свои шансы на спасения. До 17-го "Эвертона" одно очко (у "ирисок" на матч меньше), до "Лидса" - пять. Все еще возмжно.

Сегодня "Бернли" провел превосходную игру против "Саутгемптона" и заслуженно победил. В первом тайме команда Джексона забила два хороших гола (первый - красивым дальним ударом Робертса, второй - ударом головой Коллинза после углового), а после перерыва, когда "Саутгемптон" перехватил инициативу, хозяева отменно защищались у своих ворот.

Можно не сомневаться, что "Бернли" будет бороться до конца.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" - "Саутгемпон" 2:0

Голы: Робертс 12, Коллинз 44

"Бернли": Поуп - Робертс, Коллинз, Тарковски, Тэйлор - Макнил (Лоутон 87), Браунхилл, Корк, Корне (Леннон 66) - Родригес, Вегорст (Выдра 78)

"Саутгемптон": Форстер - Валери, Беднарек, Лианко - Ромеу - Перро (Ливраменто 83), Армстронг (Адамс 66), Уорд-Проуз, Уокер-Питерс - Броя, Эльюнусси (Редмонд 66)

Предупреждения: Корк 38, Тарковски 73 - Беднарек 73, Перро 79

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ "Саутгемптон" Бернли
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