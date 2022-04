АПЛ. Бернли сохраняет шансы на спасение 

Болельщики "Бернли" до сих пор любят Шона Дайча и в конце матча против "Саутгемптона" они распевали его имя, но нужно признать, что увольнение долголетнего менеджера "Clarets" дало эффект. С и.о. главного тренера Майклом Джексоном "Бернли" набрал четыре в двух последних турах и существенно улучшил свои шансы на спасения. До 17-го "Эвертона" одно очко (у "ирисок" на матч меньше), до "Лидса" - пять. Все еще возмжно.

Сегодня "Бернли" провел превосходную игру против "Саутгемптона" и заслуженно победил. В первом тайме команда Джексона забила два хороших гола (первый - красивым дальним ударом Робертса, второй - ударом головой Коллинза после углового), а после перерыва, когда "Саутгемптон" перехватил инициативу, хозяева отменно защищались у своих ворот.

Можно не сомневаться, что "Бернли" будет бороться до конца.

