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Вдвое больше, чем в Аяксе. СМИ назвали зарплату нового тренера МЮ

Англия
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Солидная сумма

Вдвое больше, чем в Аяксе. СМИ назвали зарплату нового тренера МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг получит солидную зарплату в английском клубе. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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По информации источника, 52-летний нидерландец будет получать 9 миллионов фунтов стерлингов в год. Отмечается, что это вдвое больше, чем он зарабатывал в "Аяксе".

Всего по новому контракту специалист получит около 27-ти миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что тен Хаг подписал cоглашение с "красными дьяволами" до июня 2025 года с опцией продления еще на год.

Нидерландский тренер приступит к своим обязанностям уже летом при условии получения рабочей визы.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Daily Mail

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