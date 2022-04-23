Колено, агент или семья? Как срывали 53-миллионный трансфер Фекира в Ливерпуль

Версия игрока

Сезон-2017/18 был лучшим в его карьере с большим отрывом.

Фекир забил 18 голов в чемпионате Франции, но, что еще важнее - был краеугольным камнем всей игры "Лиона". Его пасы определяли вектор атак; его финты задавали темп; его стандарты делали результат.

Рядом с такой "десяткой" даже Мариано Диас - нынешний балласт "Реала" - выглядел топ-бомбардиром, наколотив 19 мячей. Флорентино Перес хоть и опытный человек, но купился, вернув его назад за 20 млн - помните, да?

Фекира тогда вели сразу несколько топов, но особенно "Ливерпуль", искавший замену Филиппе Коутиньо. Набиль подходил идеально - тоже "десятка", тоже с идеальной техникой, ударом. Неудивительно, что скауты красных еще с февраля 2018-го посещали все матчи "Лиона" в чемпионате и еврокубках.

"Ливерпуль" на тот момент еще не был монстром, вроде нынешнего, но ощущение, что Юрген Клопп строит нечто стоящее, витало в воздухе. Фекир не мог его не чувствовать, и потому легко шел на контакт. В конечном счете, какой игрок мечтает всю карьеру провести в "Лионе"? Удел "Ткачей" - готовить талантов именно для таких проектов, как у Клоппа. Малуда, Абидаль, Эссьен, Бензема - всех не сосчитать.

L’Equipe писала, что стороны согласовали контракт еще до завершения сезона - на носу был ЧМ, все спешили. По этой же причине и медосмотр Фекира решено было провести прямо на базе "Ле Бле" в Клэрфонтене, где Набиль с командой готовился к мундиалю.

Хавбек уже сделал несколько фото в красной форме; вроде было и видео… И на этом все закончилось.

"Это был мрачный момент. Я читал много вранья на этот счет. Говорили, что больное колено помешало мне поехать в Ливерпуль, но это не так. В Клэрфонтене я успешно сдал все необходимые тесты. Проблема была, но касалась она моего советника, агента. Он потребовал себе больше денег и несет ответственность за срыв сделки", - рассказал спустя годы Фекир в интервью The Times.

Скрин: express.co.uk

Фамилию "советника" игрок не назвал, но она и без того широко известна - трансфер устраивал лично Жан-Пьер Бернес.

Версия агента

Бернеса во Франции знает каждый, кто хоть немного интересуется футболом. Знает и ненавидит.

В начале 90-х Жан-Пьер был правой рукой Бернара Тапи в "Марселе", помогая тому с договорняками и подкупом соперников. Когда правда всплыла наружу, Бернеса отстранили от футбола, но он выиграл апелляцию и вскоре вернулся - уже как "агент".

Со временем влияние дельца выросло настолько, что он, например, устраивал переговоры Лорана Блана и Дидье Дешама с федерацией перед их назначениями в сборную.

Формально Жан-Пьер почти никого не ведет, но его нанимают как посредника, когда надо провернуть что-то очень дорогое и сложное - именно так было с уходом Фекира. Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола планировал самый большой трансфер в клубной истории, поэтому и пригласил профи.

Бернес (посредине) на матче "Лиона" в 2017 году, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Бернес торговался с "Ливерпулем" 4 месяца; в итоге, если верить The Guardian, стороны сошлись на сумме в 53 млн фунтов. Личный контракт Фекира был рассчитан на 5 лет и 40 млн. Всех все устраивало вплоть до решающего дня…

"Набиль был приоритетом "Ливерпуля". Я говорил с Клоппом, с Ола - все было готово. Набиль знал детали своего контракта, но в день подписания приехали его юрист и сводный брат, которые внезапно все отменили и заявили, что переговоры надо начать сначала. Они хотели получить комиссию себе в карман, как это сейчас модно. Это выглядело сюрреалистично, я будто попал в мультик Уолта Диснея", - вспоминает агент.

Опять же, имена виноватых не названы. Вариантов - море, клан Фекира обширен; своего младшего брата Ясина Набиль даже устраивает в клубы, где играет сам, хотя тот по сути любитель.

Также Бернес опровергает слова футболиста об успешном прохождении медосмотра - по его словам, проблемы были, и весьма серьезные:

"Заключение медиков было отрицательным, у него обнаружили проблему в колене, но даже так "Ливерпуль" готов был заключить сделку, если бы не театр от его окружения. Увидев это, англичане недоумевали, а мне было очень стыдно".

На Фекира агент до сих пор обижен, и дело не только в подпорченной репутации. LEquipe писала, что в случае успешной продажи Набиля Бернес мог получить кресло спортдира в "Лионе", которое в итоге досталось Жуниньо.

Версия врача

Сказать, что у Фекира проблемы с коленом - это не сказать ничего.

Все началось с разрыва передней крестообразной связки в матче с португальцами в 2015 году - ужасная травма, после которой колено пришлось собирать заново.

Обычно на восстановление после такого уходит до 10 месяцев; Фекир, однако, вернулся на поле уже через шесть с половиной. Спортивный хирург Раджап Брар в интервью для Thisisanfield на пальцах объяснил, почему это была ошибка:

"Ускоренная реабилитация нередко приводит к непредсказуемым последствиям. Спортсмены после нее ощущают аномальную слабость еще 20-22 месяца, плюс у них повышается риск остеоартрита коленного сустава. Это в дополнение к основным рискам, которые неизбежны после разрыва связок".

Фото: theinjuryinsight.com

"Основными рисками" медики называют рецидив (25%) и разрыв связок другого колена из-за необходимости компенсировать слабое (20,5%).

Да, по статистике около 83% всех спортсменов возвращаются после разрыва связок без серьезных последствий, но кто сказал, что Фекир не попал в меньшинство? Из очевидного - скорость после травмы у него резко упала.

Кроме того, у Набиля возникали проблемы с прооперированным коленом в 2016 и 2018 годах - в первом случае он перенес мини-операцию и вернулся уже через 23 дня; во втором - лечился консервативно, пропустив 35 дней. То есть, все отнюдь не гладко.

"Полагаю, во время медосмотра Фекира медиками "Ливерпуля" был обнаружен износ хряща, а это почти гарантированный артрит средней и тяжелой степени в будущем. Проще говоря, уже скоро кости начнут тереться друг о друга. Это и вызвало тревогу", - объясняет Брар.

Идиоты-родственники? Жадный агент? Если доктор прав, все могло быть гораздо проще.

***

В какую из версий верить - тут уж решайте сами.

Факт в том, что после скандала Фекир больше никогда не рассматривался топ-клубами в качестве потенциального новичка, а "Ливерпуль" больше ни разу не просматривал "десяток" - только вингеров и центрхавов.

Клопп переосмыслил игру, еще ускорил фланги и в первом же сезоне трио Мане - Салах - Фирмино принесло красным победу в Лиге чемпионов. Так Фекир помог "Ливерпулю", даже в него не перейдя.

Жаль, с собственной карьерой у него не заладилось. Сезон-2018/19 получился скомканным; дальше - отказ продлить контракт и трансфер в "Бетис" за 20 млн евро. Привет, периферия!

В Испании француз играет зрелищно, иногда даже гениально, а сегодня еще и может добыть первый в карьере клубный трофей. Впереди финал Кубка короля против "Валенсии" – огромный шанс для игрока, которым стал Фекир, но совсем скромный для того, кем он мог стать. Техника, талант, характер – все было, но…

Впрочем, это вы уже знаете.