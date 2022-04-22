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Только в качестве главного. Руни отказался войти в штаб нового тренера МЮ

Англия
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Легендарный англичанин хочет сам быть у руля

Только в качестве главного. Руни отказался войти в штаб нового тренера МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Одна из главных футбольных новостей недели - назначение Эрика тен Хага главным тренером "МЮ". На данный момент голландец формирует свой тренерский штаб и составляет приоритетный список трансферов.

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По данным The Athletic, в тренерском штабе тен Хага мог оказаться легендарный Уэйн Руни. Экс-нападающий получил неофициальное предложение, однако ответил отказом.

Как передает источник, Руни намерен работать главным тренером и не хочет быть в чем-либо штабе. Потому он либо останется в "Дерби", либо возглавит другой клуб.

Напомним, что несмотря на добротную работу, клуб Уэйна вылетел из Чемпионшипа.

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В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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