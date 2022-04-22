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Только в качестве главного. Руни отказался войти в штаб нового тренера МЮ
Легендарный англичанин хочет сам быть у руля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из главных футбольных новостей недели - назначение Эрика тен Хага главным тренером "МЮ". На данный момент голландец формирует свой тренерский штаб и составляет приоритетный список трансферов.
По данным The Athletic, в тренерском штабе тен Хага мог оказаться легендарный Уэйн Руни. Экс-нападающий получил неофициальное предложение, однако ответил отказом.
Как передает источник, Руни намерен работать главным тренером и не хочет быть в чем-либо штабе. Потому он либо останется в "Дерби", либо возглавит другой клуб.
NEW: Wayne Rooney was mooted as potential #MUFC assistant but clear he would only think of leaving Derby for a No 1 job.— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) April 21, 2022
Chris Armas + Ewan Sharp expected to depart in summer.@TheAthleticUKhttps://t.co/vjCk6hsZwC
Напомним, что несмотря на добротную работу, клуб
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