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МЮ хочет усилить сразу 4 позиции будущим летом
Грядет масштабная перестройка
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" планирует подписать сразу несколько новых игроков, сообщает Sky Sports. Приоритетные цели – центральный защитник, два центральных полузащитника, вингер и нападающий.
Сообщается, что в клубе также рассматривают возможность подписания новых крайних защитников и вратаря, но усиление этих позиций не в приоритете.
Напомним, вчера "МЮ" официально объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером.
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Источник:skysports.com
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