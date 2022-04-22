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МЮ хочет усилить сразу 4 позиции будущим летом

Англия
(1 голосов)

Грядет масштабная перестройка

МЮ хочет усилить сразу 4 позиции будущим летом

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать сразу несколько новых игроков, сообщает Sky Sports. Приоритетные цели – центральный защитник, два центральных полузащитника, вингер и нападающий.

Сообщается, что в клубе также рассматривают возможность подписания новых крайних защитников и вратаря, но усиление этих позиций не в приоритете.

Напомним, вчера "МЮ" официально объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
skysports.com

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