МЮ хочет усилить сразу 4 позиции будущим летом

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать сразу несколько новых игроков, сообщает Sky Sports. Приоритетные цели – центральный защитник, два центральных полузащитника, вингер и нападающий.

Сообщается, что в клубе также рассматривают возможность подписания новых крайних защитников и вратаря, но усиление этих позиций не в приоритете.

Напомним, вчера "МЮ" официально объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером.