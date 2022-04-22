Конец стомиллионный истории. Поль Погба может больше не сыграть за МЮ

Поль Погба отыграл лишь десять минут в недавней игре против "Ливерпуля", получив травму на старте поединка. И это может быть концом его истории в "МЮ".

У французского полузащитника травма, из-за которой он вернется в строй не ранее чем через месяц. Информацию подтвердил временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник, который не уверен, что Поль еще раз наденет форму "дьяволов".

Paul Pogba likely to have played last game for Manchester United | @TelegraphDuckerhttps://t.co/8lJZLeRbxT — Telegraph Football (@TeleFootball) April 22, 2022

В конце сезона у Поля заканчивается контракт. Вероятнее всего, продлен он не будет и Поль бесплатно достанется другому клубу. Какому - вопрос остается открытым.

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Летом 2016-го года за Погба заплатили 105 миллионов евро. В составе "дьяволов" он сыграл 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 голевую передачу.