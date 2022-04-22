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Конец стомиллионный истории. Поль Погба может больше не сыграть за МЮ

Англия
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Травма и конец контракта

Конец стомиллионный истории. Поль Погба может больше не сыграть за МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Поль Погба отыграл лишь десять минут в недавней игре против "Ливерпуля", получив травму на старте поединка. И это может быть концом его истории в "МЮ".

У французского полузащитника травма, из-за которой он вернется в строй не ранее чем через месяц. Информацию подтвердил временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник, который не уверен, что Поль еще раз наденет форму "дьяволов".

В конце сезона у Поля заканчивается контракт. Вероятнее всего, продлен он не будет и Поль бесплатно достанется другому клубу. Какому - вопрос остается открытым.

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Летом 2016-го года за Погба заплатили 105 миллионов евро. В составе "дьяволов" он сыграл 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 голевую передачу.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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