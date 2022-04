Конец стомиллионный истории. Поль Погба может больше не сыграть за МЮ

Поль Погба отыграл лишь десять минут в недавней игре против "Ливерпуля", получив травму на старте поединка. И это может быть концом его истории в "МЮ".

У французского полузащитника травма, из-за которой он вернется в строй не ранее чем через месяц. Информацию подтвердил временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник, который не уверен, что Поль еще раз наденет форму "дьяволов".

