Конте заявил руководству ПСЖ, что хотел бы тренировать их клуб

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте мечтает тренировать "ПСЖ", сообщает Le Parisien. Он уже якобы заявил об этом руководству "парижан".

Сообщается, что Антонио связался по этому поводу с руководством "ПСЖ" на фоне возможного ухода Маурисио Почеттино.

Контракт Конте со "шпорами" рассчитан на еще один сезон.

Отмечается, что хорошие отношения между президентами клубов Даниэлем Леви и Нассером Аль-Хелайфи могут помочь в согласовании сделки.

Ранее Антонио достаточно негативно высказывался об уровне футболистов "Тоттенхэма".

Конте пришел в клуб 2 ноября 2021 года, когда с должности спустя три месяца был уволен Нуну.