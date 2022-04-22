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Конте заявил руководству ПСЖ, что хотел бы тренировать их клуб
Безбашенный менеджер
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте мечтает тренировать "ПСЖ", сообщает Le Parisien. Он уже якобы заявил об этом руководству "парижан".
Сообщается, что Антонио связался по этому поводу с руководством "ПСЖ" на фоне возможного ухода Маурисио Почеттино.
Контракт Конте со "шпорами" рассчитан на еще один сезон.
Отмечается, что хорошие отношения между президентами клубов Даниэлем Леви и Нассером Аль-Хелайфи могут помочь в согласовании сделки.
Ранее Антонио достаточно негативно высказывался об уровне футболистов "Тоттенхэма".
Конте пришел в клуб 2 ноября 2021 года, когда с должности спустя три месяца был уволен Нуну.
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