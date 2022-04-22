  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг о работе с Роналду: Я не изменюсь. Если игроки не выполнят задачи, они узнают от меня
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг о работе с Роналду: Я не изменюсь. Если игроки не выполнят задачи, они узнают от меня

Англия
(1 голосов)

До прихода Роналду в "МЮ" тренер работал два года, после – по несколько месяцев

Тен Хаг о работе с Роналду: Я не изменюсь. Если игроки не выполнят задачи, они узнают от меня

Фото: MARCA

Новина українською

Будущий тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как будет взаимодействовать со звездными футболистами. "Они узнают от меня о невыполнении какой-то задачи, кем бы они ни

"Я останусь собой в этом плане. Я не изменю свое видение.

Я скажу им их задачи, и если игроки не выполнят эти задачи, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были", – сказал Эрик.

Напомним, Эрик тен Хаг возглавит "манкунианцев" со следующего сезона. До конца текущей компании у руля "МЮ" останется Ральф Рангник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...