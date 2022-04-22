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Тен Хаг о работе с Роналду: Я не изменюсь. Если игроки не выполнят задачи, они узнают от меня
До прихода Роналду в "МЮ" тренер работал два года, после – по несколько месяцев
Фото: MARCA
Будущий тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как будет взаимодействовать со звездными футболистами. "Они узнают от меня о невыполнении какой-то задачи, кем бы они ни
Erik ten Hag tells @trouw on working with Cristiano Ronaldo and stars: “I will stay myself in that. I won't change my vision”. ???? #MUFC @TheEuropeanLad— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2022
“I will tell them [big players] their task and whoever does not meet those tasks will hear that from me, no matter who it is”. pic.twitter.com/jJAYYYeHiM
"Я останусь собой в этом плане. Я не изменю свое видение.
Я скажу им их задачи, и если игроки не выполнят эти задачи, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были", – сказал Эрик.
Напомним, Эрик тен Хаг возглавит "манкунианцев" со следующего сезона. До конца текущей компании у руля "МЮ" останется Ральф Рангник.
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