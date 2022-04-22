Лидер Вест Хэма трижды отклонил новый контракт - он в приоритете у нового тренера МЮ

Деклан Райс - приоритетная цель для многих топ-клубов. И есть велика вероятность, что летом он покинет "Вест Хэма".

Лондонцы вовсю пытаются удержать лидера центра поля, однако он уже трижды отклонил предложение о новом контракте. Сейчас его цель - пойти на повышение.

Excl: Declan Rice has turned down third contract offer at West Ham. There’s still no agreement - Rice has always been committed, but he’s now open to a move this summer. ???????????????????????????? #WHUFC



West Ham insist he’s untouchable as David Moyes said - but Declan Rice won’t sign a new deal. pic.twitter.com/5TIjcO2zUS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2022

Как нельзя кстати "МЮ" сменил тренера. The Athletic передает, что для Эрика тен Хага английский хавбек - приоритетная цель. Он будет просить руководство подписать Деклана уже летом.

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Контракт Райса с "Вест Хэмом" действителен до лета 2024-го года. В текущем сезоне он провел 43 матча, в которых совершил девять результативных действий (5+4).