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Лидер Вест Хэма трижды отклонил новый контракт - он в приоритете у нового тренера МЮ

Англия
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Заплатить "дьяволам" придется немало

Лидер Вест Хэма трижды отклонил новый контракт - он в приоритете у нового тренера МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Деклан Райс - приоритетная цель для многих топ-клубов. И есть велика вероятность, что летом он покинет "Вест Хэма".

Лондонцы вовсю пытаются удержать лидера центра поля, однако он уже трижды отклонил предложение о новом контракте. Сейчас его цель - пойти на повышение.

Как нельзя кстати "МЮ" сменил тренера. The Athletic передает, что для Эрика тен Хага английский хавбек - приоритетная цель. Он будет просить руководство подписать Деклана уже летом.

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Контракт Райса с "Вест Хэмом" действителен до лета 2024-го года. В текущем сезоне он провел 43 матча, в которых совершил девять результативных действий (5+4).

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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