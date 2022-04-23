АПЛ. Ньюкасл поднимается в первую десятку после победы над Норвичем

Четвертая подряд победа "Ньюкасла" и команда Эдди Хау поднимается десятку Премьер-лиги. Мало кто ожидал такого прорыва еще в декабре.

Но саудовские миллионы и тяжелая работа Хау позволила "сорокам" переломить негативную для себя траекторию. Это не удалось Дину Смиту в "Норвиче" - но о таком усилении, как например многомиллионный Бруну Гимараэш из "Лиона" он не мог даже и мечтать.

И все же у "Норвича" было пару перспективных атак на старте матче. Все могло случиться по-другому, если бы Дауэлл и Пукки реализовали свои моменты. Забивали только бразильцы "Ньюкасла".

Голевые атаки гостей были красивыми. В первом мяче "Ньюкасл" большими силами атаковал на правом фланге, затем атака резко развернулась Сен-Максимен ассистировал свободному Жоэлинтону, и бывший форвард, а ныне бокс-ту-бокс "сорок" сильно ударил под перекладину.

В конце первого тайма "Ньюкасл" забил в результате блестящей контратаки - и снова Жоэлинтон. А на старте второго тайма свой очередной мяч забил Гимараэш.

"Норвич" фактически еще не вылетел, но 99.9% это уже команда Чемпионшипа.

FULL-TIME Norwich 0-3 Newcastle



Newcastle make it four #PL wins in a row after goals from Joelinton (2) and Bruno Guimaraes#NORNEW pic.twitter.com/05zBoHkLQh — Premier League (@premierleague) April 23, 2022

"Лестер" не побеждает в трех матчах чемпионата подряд, "Астон Вилла" - в пяти. Обе команды доигрались до того, что пропустили выше себя "Ньюкасл".

Интересно, что для "Виллы" это была только четвертая ничья в чемпионате, и первая - без голов. Команда Джеррарда прервала серию из четырех поражений подряд, но радости не много. В атаке у "Виллы" мало что получается, несмотря на наличие известных и опытных футболистов.

"Лестер" может радоваться возвращению Варди после очередной травмы. В Лиге конференций он точно пригодится.

FULL-TIME Leicester 0-0 Aston Villa



Honours even at the King Power Stadium, a point ending Villa’s four-match losing streak#LEIAVL pic.twitter.com/CJPPpHygGF — Premier League (@premierleague) April 23, 2022

Чемпионат Англии, 34-й тур

Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" - "Астон Вилла" 0:0

"Лестер": Шмейхель - Джастин, Фофана, Сеюнджю, Кастань - Менди, Тилеманс (Перес 86) - Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Лукман (Барнс 80) - Дака (Варди 71)

"Астон Вилла": Мартинес - Янг, Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи (Накамба 90+4), Луис (Айрогбэнам 75), Макгинн - Коутиньо (Буэндиа 79) - Уоткинс, Бэйли

Предупреждения: Менди 63, Дьюсбери-Холл 65, Мэддисон 75 - Луис 72, Бэйли 90+5

Норидж, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" - "Ньюкасл" 0:3

Голы: Жоэлинтон 35, Жоэлинтон 41, Гимараэш 49

"Норвич": Крул - Байрэм, Хэнли, Циммерманн (Ааронс 58), Яннулис - Норманн (Роу 58), Маклин - Дауэлл, Ле-Мелу, Рашица (Цолис 75) - Пукки

"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Ласселс, Крафт - Уиллок, Лонгстафф, Гимараэш (Гэйл 87) - Сен-Максимен, Жоэлинтон (Альмирон 67), Мерфи (Ритчи 74)

Предупреждения: Сен-Максимен 39, Гимараэш 52