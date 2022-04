АПЛ. Ньюкасл поднимается в первую десятку после победы над Норвичем

Четвертая подряд победа "Ньюкасла" и команда Эдди Хау поднимается десятку Премьер-лиги. Мало кто ожидал такого прорыва еще в декабре.

Но саудовские миллионы и тяжелая работа Хау позволила "сорокам" переломить негативную для себя траекторию. Это не удалось Дину Смиту в "Норвиче" - но о таком усилении, как например многомиллионный Бруну Гимараэш из "Лиона" он не мог даже и мечтать.

И все же у "Норвича" было пару перспективных атак на старте матче. Все могло случиться по-другому, если бы Дауэлл и Пукки реализовали свои моменты. Забивали только бразильцы "Ньюкасла".

Голевые атаки гостей были красивыми. В первом мяче "Ньюкасл" большими силами атаковал на правом фланге, затем атака резко развернулась Сен-Максимен ассистировал свободному Жоэлинтону, и бывший форвард, а ныне бокс-ту-бокс "сорок" сильно ударил под перекладину.

В конце первого тайма "Ньюкасл" забил в результате блестящей контратаки - и снова Жоэлинтон. А на старте второго тайма свой очередной мяч забил Гимараэш.

"Норвич" фактически еще не вылетел, но 99.9% это уже команда Чемпионшипа.

FULL-TIME Norwich 0-3 Newcastle



Newcastle make it four #PL wins in a row after goals from Joelinton (2) and Bruno Guimaraes#NORNEW pic.twitter.com/05zBoHkLQh