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Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч АПЛ впервые с февраля

Англия
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Александр сыграет с первых минут в поединке против "Уотфорда"

Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч АПЛ впервые с февраля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Уотфорд". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил украинскому защитнику Александру Зинченко место в старте своей команды на этот поединок. Это будет первое появление 25-летнего украинца в стартовом составе "Ман Сити" в рамках АПЛ с 12-го февраля.

В текущем сезоне во всех клубных турнирах Зинченко принял участие в 20 играх, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.

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В статье: Манчестер Сити Уотфорд Александр Зинченко
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