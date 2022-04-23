Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч АПЛ впервые с февраля

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Уотфорд". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил украинскому защитнику Александру Зинченко место в старте своей команды на этот поединок. Это будет первое появление 25-летнего украинца в стартовом составе "Ман Сити" в рамках АПЛ с 12-го февраля.

В текущем сезоне во всех клубных турнирах Зинченко принял участие в 20 играх, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.