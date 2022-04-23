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Рюдигер отказал Челси в продлении контракта и покинет клуб летом
Игрок не смог договориться с клубом из-за санкций
Фото: Football Espana
Антонио Рюдигер принял решение покинуть "Челси" и уйдет из клуба грядущим летом. Как сообщает The Athletic, на следующей неделе игрок примет решение о том, к какому клубу присоединиться.
По информации издания, Рюдигер намеревался определиться со своим будущим к концу апреля, однако руководство "Челси" не может обсуждать никакие новые контракты из-за санкций. Также ожидается, что продажа клуба новому владельцу завершится не раньше мая, и нету гарантий, что он/она будут готовы к таким тратам.
Среди других претендентов на игрока: "Реал Мадрид", "Барселона", "ПСЖ", "Ювентус", "Бавария". Все эти клубы уже сделали свои предложения игроку. Также интерес проявляет "Манчестер Юнайтед".
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