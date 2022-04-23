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Рангник: До сих пор верю, что можно провести перестройку МЮ за год
Немецкий коуч об изменениях в стане "МЮ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мыслями на счет перестройки "красных дьяволов".
"Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть и проанализировать проблемы. Вопрос только – как мы их решим?"
Для меня недостаточно сделать какие-нибудь мелкие поправки, косметический ремонт. Медицинскими терминами я бы назвал это операцией на открытом сердце. Надо изменить больше вещей, чем просто мелочи.
Если люди захотят работать над этим, объединятся, это имеет смысл. До сих пор верю, что не нужно 2-3 года на процесс перестройки. Его можно провести в течение года.
Другие клубы неподалеку отсюда показали, что для этого не нужно 2-4 года. Это возможно в течение одного-двух трансферных окон, возможно трех", – сказал немецкий наставник.
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