Артета о победе над МЮ: Нельзя ожидать от нас победы в каждом матче, на это способны лишь одна или две команды в лиге

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил выступление команды в матче против "Манчестер Юнайтед", который завершился победой со счетом 3:1:

"Это была чрезвычайно важная для нас игра спустя лишь два с половиной дня отдыха от матча на Стэмфорд Бридж.

Мы хотели победить снова, и мы знали, как это будет важно для наших фанатов. Они ["Манчестер Юнайтед"] помогли этому свершиться, благодаря тому, с каким рвением они играли, и атмосфере в их команде.

Последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второго мы не контролировали игру, и нам нужна была удача. У нас был Аарон, который сделал несколько важных сейвов, а они не реализовали пенальти, что редкость для команды такого уровня.

Мы извлечем урок из этого матча, однако реакция команды на игру была великолепной.

Нельзя ожидать от нас победы в каждом матче, на это способны лишь одна или две команды в лиге. Нам нужно немного везения, чтобы побеждать, и сегодня оно у нас было".