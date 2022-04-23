Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета о победе над МЮ: Нельзя ожидать от нас победы в каждом матче, на это способны лишь одна или две команды в лиге
Арсеналу нужно немного везения, и сегодня оно было
Фото: FC Barcelona Noticias
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил выступление команды в матче против "Манчестер Юнайтед", который завершился победой со счетом 3:1:
"Это была чрезвычайно важная для нас игра спустя лишь два с половиной дня отдыха от матча на Стэмфорд Бридж.
Мы хотели победить снова, и мы знали, как это будет важно для наших фанатов. Они ["Манчестер Юнайтед"] помогли этому свершиться, благодаря тому, с каким рвением они играли, и атмосфере в их команде.
Последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второго мы не контролировали игру, и нам нужна была удача. У нас был Аарон, который сделал несколько важных сейвов, а они не реализовали пенальти, что редкость для команды такого уровня.
Мы извлечем урок из этого матча, однако реакция команды на игру была великолепной.
Нельзя ожидать от нас победы в каждом матче, на это способны лишь одна или две команды в лиге. Нам нужно немного везения, чтобы побеждать, и сегодня оно у нас было".
Популярное сейчас
- Враг нанёс новый удар по Одессе
- Есть данные, что этой ночью готовятся подлости со стороны россиян, - Ким
- Малиновский временно вне игры, Ювентус интересуется Нересом. Главные новости за 22 апреля
- АПЛ. Эвертон – Лестер 1:1. Хорошая игра Миколенко помогла вырвать ничью
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке