АПЛ. Манчестер Сити – Уотфорд 5:1. Покер Жезуса и ассист Зинченко удерживают подопечных Гвардиолы на вершине

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Кевин Фрэнд

"Манчестер Сити" любит играть против "Уотфорда": за последние шесть матчей "горожане" расписались в воротах "шершней" 29 раз. Более того, МС установил рекорд английского футбола, когда одна команда победила другую 15 раз подряд. Сегодня не могло быть иначе: "Сити" находится на космическом уровне по сравнению с "шершнями".

Долго нули на табло не продержались: уже на четвертой минуте счет был открыт хозяевами. Да еще и ассист в свой актив записал Зинченко. Украинец прострелил с левой части штрафной, а Жезус замкнул уже в пустые ворота. Второй гол тоже не заставил себя долго ждать, ведь на 23-й минуте Габриэль уже оформил дубль – на этот раз ассистентом был Де Брюйне.

Хотя “Уотфорд” не выглядел, как мальчики для битья. Да, "Сити" был на голову выше, но и гости огрызались. Между первыми двумя мячами "горожан" шанс был у Бонавентуре: нигериец убегал один на один, но немного зажевал круглого в своих ногах, благодаря чему Зинченко в прекрасном подкате сзади нивелировал угрозу. Правда, свой гол гости все же забили: Деннис забросил черпачок в штрафную, а Камара левой прошил Эдерсона. 16-е голевое действие бывшего игрока "Зари" Бонавентуре в этом сезоне АПЛ - это более 50% голов всей команды.

На 34-й минуте случился момент матча, когда Родри снял паутинку с левого верхнего угла. Испанец принял передачу от Жезуса с правого фланга и с метров 23 попал точно под дальнюю стойку. Уже четвертый гол для опорника в этом чемпионате – его лучший результат.

На старте второго тайма хозяева в четвертый и пятый раз размочили ворота Фостера. Сначала Жезус реализовал пенальти, затем нападающий закончил еще и контратаку хозяев. Второй покер для бразильца в его карьере, но первый в АПЛ.

