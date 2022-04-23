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АПЛ. Брентфорд - Тоттенхэм 0:0. Безликие шпоры
Команда Антонио Конте провела слабый матч и позволила Арсеналу остаться на четвертом месте
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" - "Тоттенхэм" 0:0
"Брентфорд": Райя - Годдос (Висса 78), Расмуссен, Янссон, Соренсен, Генри - Янельт, Йенсен (Дасилва 78), Эриксен - Мбемо, Тоуни
"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Сессеньон (Санчес 74), Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон (Моура 86) - Сон, Кейн, Кулусевски
Предупреждения: Янссон 66, Соренсен 89 - Бентанкур 90
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