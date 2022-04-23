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Олдхэм – первый клуб, игравший в АПЛ, который вылетел из профессиональных лиг Англии

Англия
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Решающий матч сорвали фанаты

Олдхэм – первый клуб, игравший в АПЛ, который вылетел из профессиональных лиг Англии

Фото: BBC

UA-Футбол
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"Олдхэм Атлетик" стал первым клубом в истории, игравшим в АПЛ, который вылетел из профессиональных лиг Англии. Команда проиграла решающий матч против "Сэлфорда" со счетом 1:2, после того как фанаты сорвали игру.

"Олдхэм2 был одним из клубов-основателей Премьер-лиги в 1992 году, и играл в дивизионе до вылета в 1994. После этого клуб играл в Чемпионшипе до 1997 года. Начиная с сезона 1997/98 "Олдхэм" выступал в третьем дивизионе Англии. Однако, в 2018 году команда все же вылетела и из Лиги 1.

Теперь, "Олдхэм" стал первым клубом, покинувшим профессиональную лигу Англии, который играл в АПЛ. Из последних успехов команды: полуфинал Кубка Англии в 1994 году.

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В статье: Английская Премьер-лига Олдхэм (Англия) АПЛ
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