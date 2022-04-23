Гвардиола: Жезус - игрок матча, но голевая Зинченко была фантастической

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги разгромной победы над "Уотфордом" в матче 34-го тура АПЛ.

"Габриэл Жезус, наверное, игрок матча? Я уже говорил, что если есть один человек в мировом футболе, который заслуживает таких игровых вечеров, то это он. Я уверен, что нет ни одного человека, который бы его знал и не радовался за него . Мы очень довольны им, и он очень помог нам выиграть матч", - высказался Пеп.