Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Жезус - игрок матча, но голевая Зинченко была фантастической
Пеп оценил игру Олександра в матче против "Уотфорда"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги
"Габриэл Жезус, наверное, игрок матча? Я уже говорил, что если есть один человек в мировом футболе, который заслуживает таких игровых вечеров, то это он. Я уверен, что нет ни одного человека, который бы его знал и не радовался за него . Мы очень довольны им, и он очень помог нам выиграть матч", - высказался Пеп.
Также наставник "горожан" прокомментировал
"Результативные передачи Зинченко и Де Брейне были фантастическими, но Жезус должен был находиться в том месте", – сказал испанский коуч.
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали еще двух российских генералов
- Есть данные, что этой ночью готовятся подлости со стороны россиян, - Ким
- Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине
- АПЛ. Эвертон – Лестер 1:1. Хорошая игра Миколенко помогла вырвать ничью
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих