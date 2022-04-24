  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Сити - Уотфорд 5:1. Покер Жезуса и голевая Зинченко. Видео обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити - Уотфорд 5:1. Покер Жезуса и голевая Зинченко. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Подопечные Гвардиолы властвуют на "Этихаде"

Ман Сити - Уотфорд 5:1. Покер Жезуса и голевая Зинченко. Видео обзор матча

Premier League Twitter

Новина українською

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ман Сити" дома разгромил "Уотфорд". Покером в составе "горожан" отметился форвард Жезус. В стартовом составе хозяев впервые с 12-го февраля в рамках АПЛ вышел Александр Зинченко - 25-летний украинец провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей на бразильского нападающего. Подопечные Пепа Гвардиолы имеют в своем активе 80 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице.

Читайте такжеГвардиола: Жезус - игрок матча, но голевая Зинченко была фантастической

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 5:1

Голы: Габриэль Жезус 4, 23, 49, 53, Родри 34 – Хассан Камара 28

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Уотфорд Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...