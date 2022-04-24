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Ман Сити - Уотфорд 5:1. Покер Жезуса и голевая Зинченко. Видео обзор матча
Подопечные Гвардиолы властвуют на "Этихаде"
Premier League Twitter
В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Ман Сити" дома разгромил "Уотфорд". Покером в составе "горожан" отметился форвард Жезус. В стартовом составе хозяев впервые с 12-го февраля в рамках АПЛ вышел Александр Зинченко - 25-летний украинец провел на поле все 90 минут и отметился
Английская Премьер-лига, 34-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Голы: Габриэль Жезус 4, 23, 49, 53, Родри 34 – Хассан Камара 28
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