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С двумя пенальти и голом Роналду. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Видео голов и обзор матча
Кроме четырех мячей было еще много всего интересного
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 34-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед". Уже с самых стартовых минут “манкунианцы” показали всю красоту своей обороны, пропустив на третьей минуте. В середине первого тайма гости еще дважды вытаскивали мяч из своей сетки, однако один из голов был отменен из-за офсайда. До перерыва “красные дьяволы” ответили голом Роналду, но во втором тайме подопечные Рангника не реализовали пенальти: Фернандеш проверил на прочность каркас ворот. Точку во встрече поставил Джака своим мощным дальним ударом.
Английская Премьер-лига, 34-й тур
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 3:1
Голы: Тавареш 3, Сака 32 (пен.), Джака 70 – Роналду 34
Нереализованный пенальти: Фернандеш 57 (штанга)
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