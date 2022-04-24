С двумя пенальти и голом Роналду. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 34-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед". Уже с самых стартовых минут “манкунианцы” показали всю красоту своей обороны, пропустив на третьей минуте. В середине первого тайма гости еще дважды вытаскивали мяч из своей сетки, однако один из голов был отменен из-за офсайда. До перерыва “красные дьяволы” ответили голом Роналду, но во втором тайме подопечные Рангника не реализовали пенальти: Фернандеш проверил на прочность каркас ворот. Точку во встрече поставил Джака своим мощным дальним ударом.

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Тавареш 3, Сака 32 (пен.), Джака 70 – Роналду 34

Нереализованный пенальти: Фернандеш 57 (штанга)