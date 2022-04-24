Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ

В воскресенье, 24 апреля, в 16:00 начнется матч 34-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими "Челси" и "Вест Хэмом".

В основе молотобойцев выйдет украинский легионер Андрей Ярмоленко. Для него это будет первый выход в старте лондонской команды на матч чемпионата в текущем сезоне. Ранее Андрей играл с первых минут в поединках Лиги Европы и Кубка Англии.

Составы команд:

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Силва, Кристенсен – Лофтус-Чик, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Вернер, Хавертц

"Вест Хэм": Фабианский – Джонсон, Доусон, Кресвелл – Цоуфал, Соучек, Нобл, Масуаку – Ярмоленко , Форнальс, Бенрахма

Заметим, что Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах АПЛ и отметился одним забитым мячом. Также на его счету 5 матчей в кубковых турнирах, 7 матчей и 2 гола в Лиге Европы.

Ранее Ярмоленко заявил, что "на 95% он не останется в Весте Хэме" на следующий сезон.