  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

Аристократы, берегитесь!

Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 24 апреля, в 16:00 начнется матч 34-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими "Челси" и "Вест Хэмом".

В основе молотобойцев выйдет украинский легионер Андрей Ярмоленко. Для него это будет первый выход в старте лондонской команды на матч чемпионата в текущем сезоне. Ранее Андрей играл с первых минут в поединках Лиги Европы и Кубка Англии.

Составы команд:

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Силва, Кристенсен – Лофтус-Чик, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Вернер, Хавертц

"Вест Хэм": Фабианский – Джонсон, Доусон, Кресвелл – Цоуфал, Соучек, Нобл, Масуаку – Ярмоленко, Форнальс, Бенрахма

Заметим, что Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах АПЛ и отметился одним забитым мячом. Также на его счету 5 матчей в кубковых турнирах, 7 матчей и 2 гола в Лиге Европы.

Ранее Ярмоленко заявил, что "на 95% он не останется в Весте Хэме" на следующий сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...